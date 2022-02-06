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    «Наполи» продолжит победный сериал?

    «Венеция» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Серия А, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Наполи»
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    Дрис Мертенс
    «Венеция» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:00 мск. «Венеция» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Февраля 2022 года
    Венеция
  • Италия. Серия А
    •  Венеция 17:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Венеция»

    «Венеция» в нынешнем сезоне ожидаемо бьется за выживание. Команда сейчас занимает 17 место, но отрыв от зоны вылета минимальный.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 22 матчах венецианцы забили всего 20 мячей.

    Коэффициенты матча Венеция — Наполи

  • 1
  • 6.70
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.48
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Венеция» дала бой лидеру. Ведя в счете, новичок Серии А, все же, уступил «Интеру» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    С «Наполи» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Венеция» по разу обменялась победами с неаполитанцами.

    «Наполи»

    На данный момент «Наполи» занимает 2 место, и борется за Скудетто. Отставание от лидера «Интера» составляет четыре очка.

    Между тем, с надежностью обороны у команды полный порядок. В 23 поединках «Наполи» пропустил всего 16 мячей, что является лучшим результатом в лиге.

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    • А вот с атакой все не так весело. Например, лучшим бомбардиром неаполитанцев является Дрис Мертенс, забивший лишь 7 мячей.

    В минувшем туре чемпионата «Наполи» добыл три пункта. Дома команда разгромила одного из аутсайдеров «Салернитану» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.46, на ничью за 4.74, а на «Венецию» — за 7.60.

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    «Венеция» крайне слабо выглядит в атаке.

    «Наполи» имеет серию из трех побед в чемпионате.

    «Наполи» в последних матчах выдает максимальный результат, и наверняка продолжит свой ход. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Венеция» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» продолжит победный сериал?
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