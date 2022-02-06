«Венеция» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:00 мск. «Венеция» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеция» в нынешнем сезоне ожидаемо бьется за выживание. Команда сейчас занимает 17 место, но отрыв от зоны вылета минимальный.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 22 матчах венецианцы забили всего 20 мячей.

Коэффициенты матча Венеция — Наполи 1 6.70 X 4.40 2 1.48 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Венеция» дала бой лидеру. Ведя в счете, новичок Серии А, все же, уступил «Интеру» (2:1).

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С «Наполи» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Венеция» по разу обменялась победами с неаполитанцами.

«Наполи»

На данный момент «Наполи» занимает 2 место, и борется за Скудетто. Отставание от лидера «Интера» составляет четыре очка.

Между тем, с надежностью обороны у команды полный порядок. В 23 поединках «Наполи» пропустил всего 16 мячей, что является лучшим результатом в лиге.

А вот с атакой все не так весело. Например, лучшим бомбардиром неаполитанцев является Дрис Мертенс, забивший лишь 7 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Наполи» добыл три пункта. Дома команда разгромила одного из аутсайдеров «Салернитану» (4:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.46, на ничью за 4.74, а на «Венецию» — за 7.60.

«Венеция» крайне слабо выглядит в атаке.

«Наполи» имеет серию из трех побед в чемпионате .

«Наполи» в последних матчах выдает максимальный результат, и наверняка продолжит свой ход. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.30.