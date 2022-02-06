«Венеция»
«Венеция» в нынешнем сезоне ожидаемо бьется за выживание. Команда сейчас занимает 17 место, но отрыв от зоны вылета минимальный.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 22 матчах венецианцы забили всего 20 мячей.
Коэффициенты матча Венеция — Наполи
В предыдущем туре чемпионата «Венеция» дала бой лидеру. Ведя в счете, новичок Серии А, все же, уступил «Интеру» (2:1).
С «Наполи» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Венеция» по разу обменялась победами с неаполитанцами.
«Наполи»
На данный момент «Наполи» занимает 2 место, и борется за Скудетто. Отставание от лидера «Интера» составляет четыре очка.
Между тем, с надежностью обороны у команды полный порядок. В 23 поединках «Наполи» пропустил всего 16 мячей, что является лучшим результатом в лиге.
А вот с атакой все не так весело. Например, лучшим бомбардиром неаполитанцев является Дрис Мертенс, забивший лишь 7 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Наполи» добыл три пункта. Дома команда разгромила одного из аутсайдеров «Салернитану» (4:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.46, на ничью за 4.74, а на «Венецию» — за 7.60.
«Венеция» крайне слабо выглядит в атаке.
«Наполи»
«Наполи» в последних матчах выдает максимальный результат, и наверняка продолжит свой ход. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.30.