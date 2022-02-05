В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» в родных стенах сразится с «Норвичем». Поединок состоится 5 февраля и начнется в 18:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

После того, как в первой половине декабря «Вулверхэмптон» проиграл по 0:1 «Ман Сити» и «Ливерпулю», затем он не знает горечи поражений на протяжении шести встреч с учетом всех турниров.

В этот период «волки» раз сыграли вничью и добыли пять викторий, четыре из которых пришлись на их последние поединки. В своей последней игре, состоявшейся аж 22 января, они обыграли в гостях «Брентфорд» 2:1 в рамках АПЛ.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Норвич Сити 1 1.63 X 3.80 2 5.70 Ставка

В турнирной таблице элитного дивизиона «оранжево-черные» находятся на восьмой позиции, имея на счету 34 балла после 21 матча. От еврозоны они отстают всего на два пункта.

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На предыдущей стадии Кубка Англии «Вулвз» без проблем справился на своем поле с перволиговым «Шеффилд Юнайтед», выиграв 3:0.

«Норвич»

«Норвич» также выступает в АПЛ, но в отличие от своего предстоящего противника ведет борьбу за выживание. Сейчас он на 17 безопасной строки, опережая 18 позицию лишь на балл.

«Канарейки» превосходно провели свои две последние игры, которые пришлись на матчи чемпионата. В них они поочередно одолели 2:1 дома «Эвертон» и 3:0 в гостях «Уотфорд».

Перед этим коллектив смог выиграть лишь раз за девять встреч. Также в этот период он два поединка свел вничью и шесть раз уходил с поля поверженным.

Единственная виктория в данном отрезке пришлась как раз на предыдущий этап Кубка Англии, где был обыгран в гостях 1:0 «Чарльтон» из третьего дивизиона.

В первом круге эти клубы расписали мировую 0:0 на поле «Норвича». Перед этим выиграл трижды из четырех встреч «Вулвз» при одной мировой.

Прогноз и ставка на «Вулверхэмптон» — «Норвич»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 1.61, победа «Норвича» — 5.80, ничья — 3.85.

Проход: «Вулверхэмптона» — 1.29; «Норвича» — 3.60.

«Норвич» неплохо себя показал в последних своих матчах, и ожидаем, что он сможет устоять против «волков» хотя бы в основное время. Наша ставка на эту игру — Х2.