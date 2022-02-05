«Штутгарт»
За «швабами» закреплено 17 место в турнирной таблице. У них набрано 18 очков за 20 туров. К матчу они подошли с серией из 5 игр без побед при четырех поражениях и ничье.
В начале января «Штутгарт» сыграл в нулевую ничью с «Гройтер Фюртом». Спустя неделю команда встречалась с «Лейпцигом» и уступила ему 0:2. С тем же счетом в 20 туре «автозаводцы» проиграли «Фрайбургу».
Коэффициенты матча Штутгарт — Айнтрахт Ф
Прервать серию удалось 28 января в игре с «Ростовом» (2:1). Но это был товарищеский спарринг в рамках международной паузы.
Текущая форма команды худшая в лиге. У нее 4 очка в 5 турах и ни одного забитого гола.
«Айнтрахт»
«Орлы» занимают экватор таблицы с 28 баллами. За 20 туров коллектив набрал 7 побед, 7 ничьих и 6 поражений. По голам у них паритет — 30 на 30.
Если говорить о последних результатах в Бундеслиге, то «Айнтрахт» не смог выиграть в трех прошлых турах. Серию гости начали с поражения от «Боруссии» Дортмунд (2:3).
Кроме того у франкфуртцев была ничья с «Аугсбургом» (1:1) и поражение от «Арминии» (0:2). 27 января в рамках контрольной игры коллектив одержал победу над «Майнцем» (1:0).
«Айнтрахт» не проигрывал в трех выездных поединках, но сохранить свои ворота сухими ему не удавалось в четырех случаях с учетом всех турниров.
Прогноз и ставка
По котировкам почти равенство, но все же букмекеры отдают небольшой перевес на сторону гостей — 2.75 на «Штутгарт» и 2.55 на «орлов». Ничья оценивается коэффициентом 3.60.
В последнее время команды играют между собой вничью. Такой результат фиксировался в трех играх подряд. В нынешнем сезоне очная встреча была в сентябре. Тогда была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
В этом противостоянии два последних поединка заканчивались с тоталом меньше 2.5. «Штутгарт» не забивает уже 5 туров подряд. «Айнтрахт» тоже был немногословен в прошлых двух матчах Бундеслиги. Мы