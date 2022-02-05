Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стадион «Птичье гнедо», ПекинШоу начинается! Анонс событий на Олимпиаде-2022 4 февраля Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде? Арсений ГрицюкБез НХЛ, но с ковидом. Каким получится хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине?
  • 21:35
    • Футбол могут исключить из программы летних Олимпиад, если ЧМ будет проходить каждые 2 года
  • 01:29
    • «Реал» проиграл «Атлетику» в четвертьфинале Кубка Испании
  • 00:50
    • Египет по пенальти выбил Камерун и сыграет с Сенегалом в финале Кубка Африки
  • 21:26
    • СМИ: Роналду определится со своим будущим после назначения нового тренера «МЮ»
  • 20:51
    • СМИ: Погба склоняется к уходу в «Реал»
  • 18:24
    • Новички Мартинс и Николсон вошли в заявку «Спартака» на плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Тотал меньше в Штутгарте?

    «Штутгарт» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.12) и ставки на футбол, Бундеслига, 5 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Штутгарт Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Борре
    В матче 21 тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» примет «Айнтрахт» на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». Игра состоится 5 февраля в 17:30 мск. «Штутгарт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Февраля 2022 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Штутгарт»

    За «швабами» закреплено 17 место в турнирной таблице. У них набрано 18 очков за 20 туров. К матчу они подошли с серией из 5 игр без побед при четырех поражениях и ничье.

    В начале января «Штутгарт» сыграл в нулевую ничью с «Гройтер Фюртом». Спустя неделю команда встречалась с «Лейпцигом» и уступила ему 0:2. С тем же счетом в 20 туре «автозаводцы» проиграли «Фрайбургу».

    Коэффициенты матча Штутгарт — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    Прервать серию удалось 28 января в игре с «Ростовом» (2:1). Но это был товарищеский спарринг в рамках международной паузы.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Текущая форма команды худшая в лиге. У нее 4 очка в 5 турах и ни одного забитого гола.

    «Айнтрахт»

    «Орлы» занимают экватор таблицы с 28 баллами. За 20 туров коллектив набрал 7 побед, 7 ничьих и 6 поражений. По голам у них паритет — 30 на 30.

    Если говорить о последних результатах в Бундеслиге, то «Айнтрахт» не смог выиграть в трех прошлых турах. Серию гости начали с поражения от «Боруссии» Дортмунд (2:3).

  • Топ-7 зимних трансферов 2022 года
  • Кто провел лучшие сделки?
  • 02/02/2022

    • Кроме того у франкфуртцев была ничья с «Аугсбургом» (1:1) и поражение от «Арминии» (0:2). 27 января в рамках контрольной игры коллектив одержал победу над «Майнцем» (1:0).

    «Айнтрахт» не проигрывал в трех выездных поединках, но сохранить свои ворота сухими ему не удавалось в четырех случаях с учетом всех турниров.

    Прогноз и ставка

    По котировкам почти равенство, но все же букмекеры отдают небольшой перевес на сторону гостей — 2.75 на «Штутгарт» и 2.55 на «орлов». Ничья оценивается коэффициентом 3.60.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В последнее время команды играют между собой вничью. Такой результат фиксировался в трех играх подряд. В нынешнем сезоне очная встреча была в сентябре. Тогда была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

    В этом противостоянии два последних поединка заканчивались с тоталом меньше 2.5. «Штутгарт» не забивает уже 5 туров подряд. «Айнтрахт» тоже был немногословен в прошлых двух матчах Бундеслиги. Мы рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Клипперс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.62
  • Прогноз на матч Коньяспор — Гиресунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Герта — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.20
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бирмингем — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альмерия — Ибица
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Плимут Аргайл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Штутгарт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Тотал меньше в Штутгарте?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры