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    Разгром от «Челси» заказывали?

    «Челси» — «Плимут Аргайл». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Кубок Англии, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Плимут Аргайл»
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    Ромелу Лукаку
    «Челси» сыграет на своем поле с «Плимут Аргайл» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 15:30 мск. «Челси» — «Плимут Аргайл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 05 Февраля 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 15:30 Плимут Аргайл Плимут Аргайл
  • Англия. Кубок ФА
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    «Челси»

    «Челси» в нынешнем сезоне вряд ли способен бросить перчатку «Манчестер Сити» в чемпионате. Зато в Кубке Англии лондонцы способны побороться за трофей.

    В минувшем туре АПЛ команда смогла добыть три очка. Дома «Челси» переиграл земляков из «Тоттенхэма» (2:0).

    Коэффициенты матча Челси — Плимут Аргайл

  • 1
  • 1.08
  • X
  • 9.50
  • 2
  • 34.00
  • Ставка
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    «Челси» сейчас смотрится неплохо. Команда Томаса Тухеля все так же надежна в обороне, да и с атакой все в порядке. С такими-то мастерами в составе!

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    Против «Плимут Аргайл» Тухель наверняка выпустит не самый оптимальный состав. Зато свой шанс получат честолюбивые резервисты.

    «Плимут Аргайл»

    Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выход в Чемпионшип. Текущее 7 место в Первой лиге дает надежду на выход в зону плей-офф.

    Главным бичом команды является слабоватая оборона. В 28 матчах было пропущено уже 35 мячей, и это не в самом сложном турнире.

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    • Минувший тур для «Плимут Аргайл» получился удачным. На выезде команда уверенно одолела «Донкастер» (1:3).

    Правда, стабильностью команда явно не балует. Да и вообще, вряд ли гостям что-то светит во встрече с представителем АПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.07, на ничью за 14.00, а на «Плимут Аргайл» — за 46.00.

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    «Челси» максимально мотивирован на Кубок Англии.

    Представитель третьего по силе дивизиона многовато пропускает в свои ворота.

    «Челси» наверняка преуспеет в реализации. Наши прогноз и ставка — Фора «Челси» -3.25 с коэффициентом 2.25.

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    «Челси» — «Плимут Аргайл»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Разгром от «Челси» заказывали?
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