«Челси» сыграет на своем поле с «Плимут Аргайл» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 15:30 мск. «Челси» — «Плимут Аргайл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» в нынешнем сезоне вряд ли способен бросить перчатку «Манчестер Сити» в чемпионате. Зато в Кубке Англии лондонцы способны побороться за трофей.

В минувшем туре АПЛ команда смогла добыть три очка. Дома «Челси» переиграл земляков из «Тоттенхэма» (2:0).

Коэффициенты матча Челси — Плимут Аргайл 1 1.08 X 9.50 2 34.00 Ставка

«Челси» сейчас смотрится неплохо. Команда Томаса Тухеля все так же надежна в обороне, да и с атакой все в порядке. С такими-то мастерами в составе!

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Против «Плимут Аргайл» Тухель наверняка выпустит не самый оптимальный состав. Зато свой шанс получат честолюбивые резервисты.

«Плимут Аргайл»

Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выход в Чемпионшип. Текущее 7 место в Первой лиге дает надежду на выход в зону плей-офф.

Главным бичом команды является слабоватая оборона. В 28 матчах было пропущено уже 35 мячей, и это не в самом сложном турнире.

Минувший тур для «Плимут Аргайл» получился удачным. На выезде команда уверенно одолела «Донкастер» (1:3).

Правда, стабильностью команда явно не балует. Да и вообще, вряд ли гостям что-то светит во встрече с представителем АПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.07, на ничью за 14.00, а на «Плимут Аргайл» — за 46.00.

«Челси» максимально мотивирован на Кубок Англии .

Представитель третьего по силе дивизиона многовато пропускает в свои ворота.

«Челси» наверняка преуспеет в реализации. Наши прогноз и ставка — Фора «Челси» -3.25 с коэффициентом 2.25.