«Челси»
«Челси» в нынешнем сезоне вряд ли способен бросить перчатку «Манчестер Сити» в чемпионате. Зато в Кубке Англии лондонцы способны побороться за трофей.
В минувшем туре АПЛ команда смогла добыть три очка. Дома «Челси» переиграл земляков из «Тоттенхэма» (2:0).
Коэффициенты матча Челси — Плимут Аргайл
«Челси» сейчас смотрится неплохо. Команда Томаса Тухеля все так же надежна в обороне, да и с атакой все в порядке. С такими-то мастерами в составе!
Против «Плимут Аргайл» Тухель наверняка выпустит не самый оптимальный состав. Зато свой шанс получат честолюбивые резервисты.
«Плимут Аргайл»
Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выход в Чемпионшип. Текущее 7 место в Первой лиге дает надежду на выход в зону плей-офф.
Главным бичом команды является слабоватая оборона. В 28 матчах было пропущено уже 35 мячей, и это не в самом сложном турнире.
Минувший тур для «Плимут Аргайл» получился удачным. На выезде команда уверенно одолела «Донкастер» (1:3).
Правда, стабильностью команда явно не балует. Да и вообще, вряд ли гостям что-то светит во встрече с представителем АПЛ.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.07, на ничью за 14.00, а на «Плимут Аргайл» — за 46.00.
«Челси»
Представитель третьего по силе дивизиона многовато пропускает в свои ворота.
«Челси» наверняка преуспеет в реализации. Наши прогноз и ставка — Фора «Челси» -3.25 с коэффициентом 2.25.