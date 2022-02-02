«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» в текущем сезоне борется за попадание в еврокубки. Нынешнее 8 место в Примере с отставание на три очка от искомого шестого — неплохая диспозиция для этого.

Ко всему прочему, команда может «пошуметь» еще и в Кубке Испании. Мадридцам осталось сделать всего два шага до финала!

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Мальорка 1 2.10 X 3.25 2 3.70 Ставка

«Райо Вальекано» в предыдущем раунде Кубка Испании выиграл на выезде. Битва с «Жироной» (1:2) получилась весьма напряженной.

Все прогнозы на футбол

С «Мальоркой» мадридцы традиционно играют довольно успешно. Из пяти последних матчей «Райо Вальекано» выиграл три раза при двух поражениях.

«Мальорка»

Эта команда проводит чемпионат, словно на американских горках. После неплохого старта «Мальорка» опустилась почти к самой пропасти (17 место).

Между тем, «Мальорка» в предыдущем раунде Кубка Испании прошла «Эспаньол» (2:1). Однако затем случилось разгромное поражение от «Вильярреала» (3:0) в Примере.

А вот индивидуальные успехи в Кубке говорят о неплохих перспективах команды. Форвард Анхель забил уже 4 мяча в турнире, и на данный момент делит первую строчку в споре бомбардиров.

«Мальорка» будет стараться сыграть на своих козырях. Однако команде нужно что-то делать с реализацией, которая откровенно хромает.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Райо Вальекано» за 2.00, на ничью за 3.10, а на «Мальорку» — за 4.00.

«Райо Вальекано» крайне нестабилен, к тому же не слишком успешно противостоит «Мальорке» .

«Мальорка» неплохо смотрится в Кубке Испании.

Атака во главе с Анхелем должна обеспечить проход в полуфинал гостям. Наши прогноз и ставка — Проход «Мальорки» с коэффициентом 2.50.