Сборная Аргентины сыграет на своем поле против команды Колумбии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 02:30 мск. Аргентина — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Аргентина занимает второе место в южноамериканской отборочной группе после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 32 очка.

Несмотря на то, что аргентинцы уже обеспечили себе участие в финальной части ЧМ, у них все равно нет проблем с мотивацией.

Коэффициенты матча Аргентина — Колумбия 1 1.92 X 3.15 2 4.70 Ставка

Несколько дней назад команда Лионеля Скалони выиграла в гостевом матче у сборной Чили (2:1). И что интересно, Аргентина сделала это без Лионеля Месси, который пропускает эти матчи. По всей видимости, «альбиселесте» хотят обогнать бразильцев.

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Аргентина, как и Бразилия, еще ни разу не проигрывала в текущей квалификации.

Колумбия

Колумбия тем временем опустилась на шестое место. Сейчас в ее активе 17 очков.

Похоже, все идет к тому, что колумбийцы пролетят мимо чемпионата мира в Катаре. Их безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей (два поражения и четыре ничьи).

И что самое поразительное, на этом отрезке команда Рейнальдо Руэды не забила ни одного мяча. Очень странная ситуация, все-таки у Колумбии далеко не самое слабое нападение в Южной Америке.

Сборная Колумбии одержала только одну гостевую победу в отборе на ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

На Аргентину в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу Колумбии — за 4.75.

Аргентинцы, как оказалось, максимально настроены на оставшиеся матчи, хотя свою задачу они уже давно решили.

Колумбия же откровенно разочаровывает. С такой игрой в атаке будет сложно на что-то рассчитывать в предстоящем матче.

Ставка — победа Аргентины за 2.03.

Также можно рассмотреть ставку на победу Аргентины с сухим счетом за 2.83.