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    Сможет ли Колумбия забить на поле Аргентины?

    Аргентина — Колумбия. Прогноз, ставки (к. 2.83) на футбол, ЧМ-2022, 2 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Колумбия
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    Аргентина ни разу не проигрывала в отборе на ЧМ-2022
    Сборная Аргентины сыграет на своем поле против команды Колумбии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 02:30 мск. Аргентина — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 02 Февраля 2022 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 02:30 Колумбия Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
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    Аргентина

    Аргентина занимает второе место в южноамериканской отборочной группе после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 32 очка.

    Несмотря на то, что аргентинцы уже обеспечили себе участие в финальной части ЧМ, у них все равно нет проблем с мотивацией.

    Коэффициенты матча Аргентина — Колумбия

  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    Несколько дней назад команда Лионеля Скалони выиграла в гостевом матче у сборной Чили (2:1). И что интересно, Аргентина сделала это без Лионеля Месси, который пропускает эти матчи. По всей видимости, «альбиселесте» хотят обогнать бразильцев.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Аргентина, как и Бразилия, еще ни разу не проигрывала в текущей квалификации.

    Колумбия

    Колумбия тем временем опустилась на шестое место. Сейчас в ее активе 17 очков.

    Похоже, все идет к тому, что колумбийцы пролетят мимо чемпионата мира в Катаре. Их безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей (два поражения и четыре ничьи).

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    • И что самое поразительное, на этом отрезке команда Рейнальдо Руэды не забила ни одного мяча. Очень странная ситуация, все-таки у Колумбии далеко не самое слабое нападение в Южной Америке.

    Сборная Колумбии одержала только одну гостевую победу в отборе на ЧМ-2022.

    Прогноз и ставка

    На Аргентину в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу Колумбии — за 4.75.

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    Аргентинцы, как оказалось, максимально настроены на оставшиеся матчи, хотя свою задачу они уже давно решили.

    Колумбия же откровенно разочаровывает. С такой игрой в атаке будет сложно на что-то рассчитывать в предстоящем матче.

    Ставка — победа Аргентины за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Аргентины с сухим счетом за 2.83.

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    Аргентина — Колумбия: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли Колумбия забить на поле Аргентины?
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