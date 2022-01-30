«Порту» сыграет на своем поле против «Маритиму» в рамках 20-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 января, начало — в 23:30 мск. «Порту» — «Маритиму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» единолично возглавляет турнирную таблицу после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 53 очка.

И глядя на то, как «Порту» проходит дистанцию, уже сейчас понятно, кто в этом сезоне станет чемпионом.

Коэффициенты матча Порту — Маритиму 1 1.14 X 7.50 2 23.00 Ставка

Победная серия команды Сержиу Консейсау составляет уже 14 матчей. «Порту» дважды сыграла вничью в начале сезона, а после этого только побеждал.

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«Порту» забил 17 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Португалии.

«Маритиму»

«Маритиму» находится на девятой строчке, набрав в 19-ти матчах 24 очка.

Команда Ваашку Сеабры хорошо начала год. На данный момент беспроигрышная серия «Маритиму» составляет четыре матча. Причем началась она сразу после сокрушительного поражения от «Бенфики» со счетом 1:7.

«Маритиму» одержал победы над «Визелой», «Портимоненсе» и «Брагой», после чего сыграл вничью с «Белененсешем».

«Маритиму» пропустил 13 мячей в пяти последних матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Порту» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают за 8.10, победу «Маритиму» — за 22.00.

Это явно не тот матч, где «Порту» может потерять очки. Разве что в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

Ставка — победа «Порту» + общий тотал матча больше 3,5 за 2.65.

Также можно рассмотреть ставку на то, что «Порту» забьет в каждом тайме за 1.81.