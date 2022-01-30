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    Сможет ли «Маритиму» прервать невероятную серию «Порту»?

    «Порту» — «Маритиму». Прогноз, ставки (к. 2.65) на футбол, чемпионат Португалии, 30 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Маритиму»
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    «Порту» забил 17 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Португалии
    «Порту» сыграет на своем поле против «Маритиму» в рамках 20-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 января, начало — в 23:30 мск. «Порту» — «Маритиму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 30 Января 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 23:30 Маритиму Маритиму
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    «Порту»

    «Порту» единолично возглавляет турнирную таблицу после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 53 очка.

    И глядя на то, как «Порту» проходит дистанцию, уже сейчас понятно, кто в этом сезоне станет чемпионом.

    Коэффициенты матча Порту — Маритиму

  • 1
  • 1.14
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 23.00
  • Ставка
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    Победная серия команды Сержиу Консейсау составляет уже 14 матчей. «Порту» дважды сыграла вничью в начале сезона, а после этого только побеждал.

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    «Порту» забил 17 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Португалии.

    «Маритиму»

    «Маритиму» находится на девятой строчке, набрав в 19-ти матчах 24 очка.

    Команда Ваашку Сеабры хорошо начала год. На данный момент беспроигрышная серия «Маритиму» составляет четыре матча. Причем началась она сразу после сокрушительного поражения от «Бенфики» со счетом 1:7.

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    • «Маритиму» одержал победы над «Визелой», «Портимоненсе» и «Брагой», после чего сыграл вничью с «Белененсешем».

    «Маритиму» пропустил 13 мячей в пяти последних матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Порту» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают за 8.10, победу «Маритиму» — за 22.00.

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    Это явно не тот матч, где «Порту» может потерять очки. Разве что в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

    Ставка — победа «Порту» + общий тотал матча больше 3,5 за 2.65.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что «Порту» забьет в каждом тайме за 1.81.

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    «Порту» — «Маритиму»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Маритиму» прервать невероятную серию «Порту»?
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