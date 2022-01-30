«Порту»
«Порту» единолично возглавляет турнирную таблицу после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 53 очка.
И глядя на то, как «Порту» проходит дистанцию, уже сейчас понятно, кто в этом сезоне станет чемпионом.
Коэффициенты матча Порту — Маритиму
Победная серия команды Сержиу Консейсау составляет уже 14 матчей. «Порту» дважды сыграла вничью в начале сезона, а после этого только побеждал.
«Порту»
«Маритиму»
«Маритиму» находится на девятой строчке, набрав в 19-ти матчах 24 очка.
Команда Ваашку Сеабры хорошо начала год. На данный момент беспроигрышная серия «Маритиму» составляет четыре матча. Причем началась она сразу после сокрушительного поражения от «Бенфики» со счетом 1:7.
«Маритиму» одержал победы над «Визелой», «Портимоненсе» и «Брагой», после чего сыграл вничью с «Белененсешем».
«Маритиму»
Прогноз и ставка
На «Порту» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают за 8.10, победу «Маритиму» — за 22.00.
Это явно не тот матч, где «Порту» может потерять очки. Разве что в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств.
Ставка — победа «Порту» + общий тотал матча больше 3,5 за 2.65.
Также можно рассмотреть ставку на то, что «Порту» забьет в каждом тайме за 1.81.