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    «Неукротимые львы» быстро разберутся с Гамбией

    Гамбия — Камерун. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок африканских наций, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гамбия — Камерун
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    Эрик Шупо-Мотин
    Гамбия сыграет на своем поле с Камеруном в рамках 1/4 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 29 января, начало — в 19:00 мск. Гамбия — Камерун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. 1/4 финала 29 Января 2022 года
    Гамбия
  • Банжул
    •  Гамбия 19:00 Камерун Камерун
  • Яунде
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    Гамбия

    Эта команда отлично смотрится на турнире. Никто не считал гамбийцев фаворитами, но в своей группе они набрали 7 очков, заняв 2 место.

    В 1/8 финала Кубка африканских наций Гамбия сотворила настоящую сенсацию. Минимальная победа над Гвинеей вывела команду в четвертьфинал.

    Коэффициенты матча Гамбия — Камерун

  • 1
  • 8.00
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    Лидер атак команды Муса Барроу принес победу в матче с гвинейцами. Вообще же на его счету уже 2 точных выстрела.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Исторически Гамбия неудачно играет против камерунцев. Из двух очных поединков гамбийцы оба раза уступили более маститому оппоненту.

    Камерун

    Хозяева турнира являются едва ли не главными его фаворитами. «Неукротимые львы» с легкостью прошли групповой этап, после чего переиграли сборную Коморских островов (2:1).

    А ведь от Венсана Абубакара и компании явно ожидали большего, чем сложная виктория над скромным соперником, в воротах которого играл полевой игрок. Впрочем, свой гол лидер атак сборной Камеруна все равно забил.

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    • К слову, Абубакар забил уже 6 мячей на турнире. Причем остальные три в активе его партнера по линии атаки Карл Экамби.

    Наверняка Камерун сыграет с позиции силы. С такой атакой «Неукротимые львы» могут быть спокойны за результат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.50, на ничью за 3.80, а на Гамбию — за 8.00.

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    Гамбия смотрится неплохо, но вряд ли сможет справиться с атаками камерунцев.

    Камерунцы сильны мощной атакующей линией.

    Камерунцы явно предпочтительнее выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа Камеруна в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    Гамбия — Камерун: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. «Неукротимые львы» быстро разберутся с Гамбией
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