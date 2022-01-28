28 января в 25-м туре второго испанского дивизиона «Вальядолид» на своей арене «Хосе Соррилья» сыграет против хихонского «Спортинга». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Вальядолид» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» намерен сходу вернуться в Примеру. На данный момент в Сегунде он с 44 баллами находится на третьей позиции, уступая двум лидерам всего два очка.

«Фиолетово-белые» не особо удачно провели начало чемпионата, проиграв трижды за первые шесть туров. В последующих же 18 игровых днях они уступали столько же раз, сколько и на старте.

Коэффициенты матча Вальядолид — Спортинг Хихон 1 1.55 X 3.90 2 6.30 Ставка

К данной же встрече «пусела» подходит после гостевой мировой с «Сарагосой» 0:0. Перед этим она выиграла четыре матча первенства подряд, поочередно обыграв в этот период на своем поле 2:1 «Овьедо», и по 1:0 «Леганес» и «Бургос», а также на выезде 2:0 вторую команду «Реал Сосьедада».

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Вальядолид» в данном розыгрыше Сегунды потерпел лишь одно фиаско за 12 игр. Еще он девять раз победил и дважды играл вничью.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» является середняком текущего чемпионата. У коллектива на счету 32 очка и отставание от зоны плей-офф в шесть баллов.

После того, как еще в начале декабря хихонцы проиграли на выезде «Лас-Пальмасу» 0:1, затем они не уступают в рамках Сегунды на протяжении пяти встреч.

В этот период «красно-белые» трижды сыграли вничью и добились двух выигрышей. Один из них состоялся в прошлом туре, когда они дома одолели «Аморебьету» со счетом 2:1.

В текущем розыгрыше Сегунды «Спортинг» вне родных стен смог победить только дважды за 12 игр. Еще он по пять раз уступал и расписывал мировые.

«Вальядолид» выиграл у «Спортинга» в последних четырех очных поединках. В первом круге «фиолетово-белые» победили в Хихоне 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 1.59, победа «Спортинга» — 5.90, ничья — 4.04.

В домашних матчах «Вальядолид» крайне редко пропускает, но «Спортинг» к данному поединку подходит в неплохом состоянии. Так что гости вполне могут огорчить хозяев. В общем, наш прогноз на эту игру — обе забьют: да.