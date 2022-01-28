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    Соперники отличатся как минимум по разу

    «Вальядолид» — «Спортинг» Хихон. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Чемпионат Испании, 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Спортинг» Хихон
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    «Вальядолид»
    28 января в 25-м туре второго испанского дивизиона «Вальядолид» на своей арене «Хосе Соррилья» сыграет против хихонского «Спортинга». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Вальядолид» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 28 Января 2022 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Спортинг Хихон Спортинг Хихон
  • Хихон
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» намерен сходу вернуться в Примеру. На данный момент в Сегунде он с 44 баллами находится на третьей позиции, уступая двум лидерам всего два очка.

    «Фиолетово-белые» не особо удачно провели начало чемпионата, проиграв трижды за первые шесть туров. В последующих же 18 игровых днях они уступали столько же раз, сколько и на старте.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Спортинг Хихон

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 6.30
  • Ставка
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    К данной же встрече «пусела» подходит после гостевой мировой с «Сарагосой» 0:0. Перед этим она выиграла четыре матча первенства подряд, поочередно обыграв в этот период на своем поле 2:1 «Овьедо», и по 1:0 «Леганес» и «Бургос», а также на выезде 2:0 вторую команду «Реал Сосьедада».

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    В родных стенах «Вальядолид» в данном розыгрыше Сегунды потерпел лишь одно фиаско за 12 игр. Еще он девять раз победил и дважды играл вничью.

    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» является середняком текущего чемпионата. У коллектива на счету 32 очка и отставание от зоны плей-офф в шесть баллов.

    После того, как еще в начале декабря хихонцы проиграли на выезде «Лас-Пальмасу» 0:1, затем они не уступают в рамках Сегунды на протяжении пяти встреч.

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    • В этот период «красно-белые» трижды сыграли вничью и добились двух выигрышей. Один из них состоялся в прошлом туре, когда они дома одолели «Аморебьету» со счетом 2:1.

    В текущем розыгрыше Сегунды «Спортинг» вне родных стен смог победить только дважды за 12 игр. Еще он по пять раз уступал и расписывал мировые.

    «Вальядолид» выиграл у «Спортинга» в последних четырех очных поединках. В первом круге «фиолетово-белые» победили в Хихоне 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 1.59, победа «Спортинга» — 5.90, ничья — 4.04.

    В домашних матчах «Вальядолид» крайне редко пропускает, но «Спортинг» к данному поединку подходит в неплохом состоянии. Так что гости вполне могут огорчить хозяев. В общем, наш прогноз на эту игру — обе забьют: да.

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    «Вальядолид» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на футбол. Соперники отличатся как минимум по разу
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