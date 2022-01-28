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    «Терьеры» с «гончарами» произведут голевой обмен

    «Хаддерсфилд Таун» — «Сток Сити». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат Англии, 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд Таун» — «Сток Сити»
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    «Хаддерсфилд Таун»
    В 29-м туре первенства первой английской лиги «Хаддерсфилд Таун» на своем поле сыграет со «Сток Сити». Встреча состоится 28 января и начнется в 22:45 по мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 28 Января 2022 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 22:45 Сток Сити Сток Сити
  • Сток-он-Трент
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    «Хаддерсфилд Таун»

    На текущий момент «Хаддерсфилд Таун» находится в зоне плей-офф, на шестой позиции. Седьмая строка отстает всего лишь на один пункт.

    Вот уже восемь туров чемпионата «терьеры» не знают горечи поражений. Последний раз они уходили с поля поверженными еще в конце ноября, уступив тогда дома «Мидлсбро» со счетом 1:2.

    Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Сток Сити

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
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    После этого коллектив четыре поединка завершил мировыми исходами и столько же раз выиграл. Одна из викторий состоялась несколько дней тому назад — был обыгран на выезде «Рединг» 4:3.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Хаддерсфилд» заработал 24 очка из 44. Команда выиграла семь встреч, а также по три раза уступала и делила очки со своими оппонентами.

    «Сток Сити»

    «Сток Сити» на данный момент располагается на 11 строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны плей-офф коллектив отстает на шесть очков при игре в запасе.

    Последний отрезок первенства «гончары» проводят не лучшим образом. В девяти прошлых встречах они шесть раз терпели поражения, а также дважды победив и раз разойдясь миром.

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    • Свои две последние игры «красно-белые» проиграли. Сперва в этом отрезке они в родных стенах уступили «Фулхэму» 2:3, а потом оказались слабее «Ковентри» на выезде 0:1.

    Вне родных стен «Сток Сити» пока смог разжиться лишь 17 баллами из 38, выиграв пять встреч, потерпев шесть фиаско и дважды сыграв вничью.

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    За последние семь очных встреч пять раз в этом противостоянии побеждал «Сток», раз команды сыграли вничью и раз выиграл «Хаддерсфилд».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хаддерсфилд Таун» — 2.54, победа «Сток Сити» — 2.93, ничья — 3.32.

    Зачастую в последнее время между собой эти команды обмениваются голами. Так и на это раз от их противостояния ожидаем результативных действий от обоих сторон.

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    «Хаддерсфилд Таун» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на футбол. «Терьеры» с «гончарами» произведут голевой обмен
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