В 29-м туре первенства первой английской лиги «Хаддерсфилд Таун» на своем поле сыграет со «Сток Сити». Встреча состоится 28 января и начнется в 22:45 по мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд Таун»

На текущий момент «Хаддерсфилд Таун» находится в зоне плей-офф, на шестой позиции. Седьмая строка отстает всего лишь на один пункт.

Вот уже восемь туров чемпионата «терьеры» не знают горечи поражений. Последний раз они уходили с поля поверженными еще в конце ноября, уступив тогда дома «Мидлсбро» со счетом 1:2.

Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Сток Сити 1 2.50 X 3.25 2 2.95 Ставка

После этого коллектив четыре поединка завершил мировыми исходами и столько же раз выиграл. Одна из викторий состоялась несколько дней тому назад — был обыгран на выезде «Рединг» 4:3.

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В родных стенах «Хаддерсфилд» заработал 24 очка из 44. Команда выиграла семь встреч, а также по три раза уступала и делила очки со своими оппонентами.

«Сток Сити»

«Сток Сити» на данный момент располагается на 11 строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны плей-офф коллектив отстает на шесть очков при игре в запасе.

Последний отрезок первенства «гончары» проводят не лучшим образом. В девяти прошлых встречах они шесть раз терпели поражения, а также дважды победив и раз разойдясь миром.

Свои две последние игры «красно-белые» проиграли. Сперва в этом отрезке они в родных стенах уступили «Фулхэму» 2:3, а потом оказались слабее «Ковентри» на выезде 0:1.

Вне родных стен «Сток Сити» пока смог разжиться лишь 17 баллами из 38, выиграв пять встреч, потерпев шесть фиаско и дважды сыграв вничью.

За последние семь очных встреч пять раз в этом противостоянии побеждал «Сток», раз команды сыграли вничью и раз выиграл «Хаддерсфилд».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хаддерсфилд Таун» — 2.54, победа «Сток Сити» — 2.93, ничья — 3.32.

Зачастую в последнее время между собой эти команды обмениваются голами. Так и на это раз от их противостояния ожидаем результативных действий от обоих сторон.