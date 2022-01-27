В матче 24 тура чемпионата Бельгии «Брюгге» встретится с «Юнионом» на поле «Ян Брейдел». Игра запланирована на 27 января 22:45 по мск. «Брюгге» — «Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

С начала января «Брюгге» не потерпел ни одного поражения. 15 января команда победила «Синт-Трейден» со счетом 2:0, а 23 января у нее была ничья со «Стандардом». Поединок завершился со счетом 2:2.

«Черно-синие» в последний раз терпели поражение 26 декабря, когда в гостях у «Серкль Брюгге» уступили 1:2. Это было третье поражение команды в сезоне. К слову, «Брюгге» имеет наименьший показатель неудач, как и «Андерлехт».

В турнирной таблице чемпионата Бельгии коллектив занимает второе место. У него 44 очка на счету после 12 побед и 8 ничьих.

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Сыграть не сможет основной защитник Джек Хендри, который в прошлом туре получил красную карточку.

«Юнион»

«Юнион» не сбавляет обороты и уверенно идет к своему первому титулу в чемпионате Бельгии. Сейчас гости — лидеры таблицы с 9-очковым отрывом от «Брюгге».

У «Юниона» 4 победы в последних 5 турах чемпионата. Прервав свою 4-матчевую победу в игре с «Гентом» (0:0) 26 декабря, «горожане» разгромили «Серен» 4:0 и обыграли «Генк» 2:1.

Результативность «Юниона» держится на высоте. Регулярно команда забивает не менее двух голов за игру. В 5 из 6 встреч турнира она так и делала.

По выступлениям в гостях «Юниону» нет равных. Он выиграл 9 матчей из 11, набрав 28 очков, и этом при девяти пропущенных голах.

Прогноз и ставка

Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 2.08. На победу лидера букмекеры дают котировку 3.40. Ничья выставлена с коэффициентом 3.60.

Для «Брюгге» этот матч очень важен. В случае победы ему удастся сократить и без того большой разрыв с «Юнионом». Вполне возможно, что ему это удастся. Букмекеры не зря выставили его в роли фаворита. В первом круге он победил 1:0.