«Рейнджерс» на своём поле сыграет против «Ливингстона» в рамках 23-го тура чемпионата Шотландии. Матч состоится 26 января, начало — 22:45 (мск). «Рейнджерс» — «Ливингстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии набрав 52 очка. Команда много забивает — 44 гола и мало пропускает — 15 мячей.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Рейнджерс» показывал хорошие результаты и таким образом 8 раз побеждал своих соперников, а 2 раза сыграл вничью.

В Премьершипе за этот сезон «Рейнджерс» не одержал ни одного поражения. В крайнем туре чемпионата команда встречалась с «Абердином», клубы не смогли определить сильнейшего закончив матч со счётом 1:1. До этого «Рейнджерс» переиграл «Сент-Миррен» (2:0), «Данди Юнайтед» (1:0), «Сент-Джонстон» (2:0) и «Хартс» (0:2).

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В этом матче на поле не выйдут Джо Арибо, Стивен Дэвис, Ннамди Офобор, Филип Эландер и Скотт Эрфилд.

«Ливингстон»

«Ливингстон» расположился на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии набрав 23 очка за 21 матч. Команда забила 18 голов, а пропустила 26 за этот сезон.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Ливингстон» показывал нестабильные результаты, поэтому в их активе: две ничьи, 4 поражения от соперников и 4 победы.

В последнем туре Премьершипа «Ливингстон» встречался с «Данди» и одержал победу на домашнем стадионе со счетом 2:0. За тур до этого была игра с «Мотеруэллом», в которой «Ливингстон» потерпел поражение — 2:1. А перед этим в матче с «Росс Каунти» команды не определили сильнейшего и разошлись со счётом 1:1.

Команде не смогут помочь Том Паркс и Дэниэл Барден.

Прогноз и ставка

На победу «Рейнджерс» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 7.30, а победу «Ливингстона» — за 17.00.

Прогноз — «Рейнджерс» заслуженно является фаворитом этого матча. По статистике очных встреч «Ливингстон» всегда проигрывал минимум в 2 мяча «Рейнджерсу». В настоящий момент подготовка и форма команд говорит о том, что и в этот раз «Рейнджерс» уверенно обыграет соперника.

Ставка — Победа «Рейнджерс» с форой (-2) за 1.90.