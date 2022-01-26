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    Уверенная победа «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» — «Ливингстон». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Премьер-лига Шотландии, 26 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Ливингстон»
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    Райан Кент
    «Рейнджерс» на своём поле сыграет против «Ливингстона» в рамках 23-го тура чемпионата Шотландии. Матч состоится 26 января, начало — 22:45 (мск). «Рейнджерс» — «Ливингстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 26 Января 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Глазго Рейнджерс 22:45 Ливингстон Ливингстон
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии набрав 52 очка. Команда много забивает — 44 гола и мало пропускает — 15 мячей.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Рейнджерс» показывал хорошие результаты и таким образом 8 раз побеждал своих соперников, а 2 раза сыграл вничью.

    В Премьершипе за этот сезон «Рейнджерс» не одержал ни одного поражения. В крайнем туре чемпионата команда встречалась с «Абердином», клубы не смогли определить сильнейшего закончив матч со счётом 1:1. До этого «Рейнджерс» переиграл «Сент-Миррен» (2:0), «Данди Юнайтед» (1:0), «Сент-Джонстон» (2:0) и «Хартс» (0:2).

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    В этом матче на поле не выйдут Джо Арибо, Стивен Дэвис, Ннамди Офобор, Филип Эландер и Скотт Эрфилд.

    «Ливингстон»

    «Ливингстон» расположился на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии набрав 23 очка за 21 матч. Команда забила 18 голов, а пропустила 26 за этот сезон.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Ливингстон» показывал нестабильные результаты, поэтому в их активе: две ничьи, 4 поражения от соперников и 4 победы.

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    • В последнем туре Премьершипа «Ливингстон» встречался с «Данди» и одержал победу на домашнем стадионе со счетом 2:0. За тур до этого была игра с «Мотеруэллом», в которой «Ливингстон» потерпел поражение — 2:1. А перед этим в матче с «Росс Каунти» команды не определили сильнейшего и разошлись со счётом 1:1.

    Команде не смогут помочь Том Паркс и Дэниэл Барден.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рейнджерс» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 7.30, а победу «Ливингстона» — за 17.00.

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    Прогноз — «Рейнджерс» заслуженно является фаворитом этого матча. По статистике очных встреч «Ливингстон» всегда проигрывал минимум в 2 мяча «Рейнджерсу». В настоящий момент подготовка и форма команд говорит о том, что и в этот раз «Рейнджерс» уверенно обыграет соперника.

    Ставка — Победа «Рейнджерс» с форой (-2) за 1.90.

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    «Рейнджерс» — «Ливингстон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Рейнджерс»
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