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    «Доностьяррас» прибавят после перерыва?

    «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Хетафе»
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    Микель Оярсабаль
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 января, начало — в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Января 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Хетафе Хетафе
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне борется за попадание в зону Лиги чемпионов. И нынешнее 5 место для команды — явно не предел.

    В минувшем туре «доностьяррас» минимально одолели «Сельту». После того баскам удалось еще и пройти «Атлетико» (2:0) в 1/8 финала Кубка Испании.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Хетафе

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 7.00
  • Ставка
    •

    Основной расчет в атаке команды лежит на Микеле Оярсабале. В активе атакующего хавбека 7 голов в 14 матчах.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Против «Хетафе» «Реал Сосьедад» в последнее время играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обыграли друг друга.

    «Хетафе»

    Эта команда также борется за выживание в Примере. Текущее 16 место является этому красноречивым подтверждением.

    Между тем, еще совсем недавно «Хетафе» замыкал турнирную таблицу Примеры. Сейчас команда заметно наладила свою игру и результаты.

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    • К слову, в минувшем туре «Хетафе» взял три очка. Дома команда перестреляла «Гранаду» (4:2).

    Из четырех последних матчей команда выиграла в трех, причем одна из побед над «Реалом» (1:0) стала переломной в плане психологии. «Хетафе» наверняка постарается подняться повыше от зоны вылета.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.66, на ничью за 3.50, а на «Хетафе» — за 6.00.

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    «Доностьяррас» прекрасно обороняются, но должны улучшить результативность.

    «Хетафе» сейчас на подъеме, но одной психологии может не хватить.

    Хозяева наверняка смогут додавить воспрявший «Хетафе». Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Реал Сосьедад» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» прибавят после перерыва?
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