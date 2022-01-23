«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне борется за попадание в зону Лиги чемпионов. И нынешнее 5 место для команды — явно не предел.
В минувшем туре «доностьяррас» минимально одолели «Сельту». После того баскам удалось еще и пройти «Атлетико» (2:0) в 1/8 финала Кубка Испании.
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Хетафе
Основной расчет в атаке команды лежит на Микеле Оярсабале. В активе атакующего хавбека 7 голов в 14 матчах.
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Против «Хетафе» «Реал Сосьедад» в последнее время играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обыграли друг друга.
«Хетафе»
Эта команда также борется за выживание в Примере. Текущее 16 место является этому красноречивым подтверждением.
Между тем, еще совсем недавно «Хетафе» замыкал турнирную таблицу Примеры. Сейчас команда заметно наладила свою игру и результаты.
К слову, в минувшем туре «Хетафе» взял три очка. Дома команда перестреляла «Гранаду» (4:2).
Из четырех последних матчей команда выиграла в трех, причем одна из побед над «Реалом» (1:0) стала переломной в плане психологии. «Хетафе» наверняка постарается подняться повыше от зоны вылета.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.66, на ничью за 3.50, а на «Хетафе» — за 6.00.
«Хетафе» сейчас на подъеме, но одной психологии может не хватить.
Хозяева наверняка смогут додавить воспрявший «Хетафе». Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.