«РБ Лейпциг»
«Лейпциг» находится на седьмой строчке — сейчас в его активе 28 очков. В первом матче после небольшой паузы команда Доменико Тедеско разгромила на своем поле «Майнц» — 4:1.
Ключевым стало раннее удаление в составе соперника, в противном случае «Лейпцигу» было бы сложно набрать три очка.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Вольфсбург
После смены главного тренера «Лейпциг» провел несколько бодрых матчей, но при этом успел и разочаровать. Команда Тедеско сыграла вничью с «Аугсбургом» и уступила «Арминии».
И все же, с тех пор она выиграла три матча из трех в разных турнирах и лишь на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Переиграть удалось «Майнц» (4:1), «Штутгарт» (2:0) и «Ганзу» (2:0).
«Вольфсбург»
«Бело-зеленые» продолжают падение по турнирной таблице и на данный момент они занимают 15 место. У них 21 балл в 19 поединках чемпионата Германии, 10 из которых закончились неудачей.
До прошлого тура «Вольфсбург» проиграл шесть матчей в Бундеслиге кряду. Весь декабрь, часть ноября и начало января для команды выдалось безуспешным.
Год она закрыла поражением от «Кельна» со счетом 2:3 и «Баварии» (0:4). 9 января «Волки» минимально проиграли на выезде «Бохуму» (0:1).
В прошлом туре коллектив прервал серию неудач, но лишь ничьей с «Гертой» (0:0) дома. Это был четвертый матч из пяти последних в турнире, в которых коллектив не забивал.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — «Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.