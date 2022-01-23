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    Продолжится ли подъем «Лейпцига» в Лигу чемпионов?

    «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз, ставки (к. 2.10) на футбол, чемпионат Германии, 23 января 2022 года

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    «Лейпциг» выиграл три последних матча
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Января 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    «РБ Лейпциг»

    «Лейпциг» находится на седьмой строчке — сейчас в его активе 28 очков. В первом матче после небольшой паузы команда Доменико Тедеско разгромила на своем поле «Майнц» — 4:1.

    Ключевым стало раннее удаление в составе соперника, в противном случае «Лейпцигу» было бы сложно набрать три очка.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Вольфсбург

  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 6.25
  • Ставка
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    После смены главного тренера «Лейпциг» провел несколько бодрых матчей, но при этом успел и разочаровать. Команда Тедеско сыграла вничью с «Аугсбургом» и уступила «Арминии».

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    И все же, с тех пор она выиграла три матча из трех в разных турнирах и лишь на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Переиграть удалось «Майнц» (4:1), «Штутгарт» (2:0) и «Ганзу» (2:0).

    «Вольфсбург»

    «Бело-зеленые» продолжают падение по турнирной таблице и на данный момент они занимают 15 место. У них 21 балл в 19 поединках чемпионата Германии, 10 из которых закончились неудачей.

    До прошлого тура «Вольфсбург» проиграл шесть матчей в Бундеслиге кряду. Весь декабрь, часть ноября и начало января для команды выдалось безуспешным.

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    • Год она закрыла поражением от «Кельна» со счетом 2:3 и «Баварии» (0:4). 9 января «Волки» минимально проиграли на выезде «Бохуму» (0:1).

    В прошлом туре коллектив прервал серию неудач, но лишь ничьей с «Гертой» (0:0) дома. Это был четвертый матч из пяти последних в турнире, в которых коллектив не забивал.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.

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    «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли подъем «Лейпцига» в Лигу чемпионов?
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