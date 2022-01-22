«Лидс» будет принимать «Ньюкасл» в рамках 23-го тура АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 22 января. Начало — в 18:00 мск. «Лидс» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

В последних матчах «Лидс» немного улучшил свои результаты. Если в четырех матчах декабря команда Марсело Бьелсы не выиграла ни разу, набрав лишь 1 очко, то в трех играх января одержала сразу две победы.

«Лидс» обыграл «Бернли» (3:1), затем уступил «Вест Хэму» в третьем раунде Кубка Англии (0:2), после чего победил «Вест Хэм» уже в АПЛ со счетом 3:2.

Коэффициенты матча Лидс — Ньюкасл 1 2.00 X 3.70 2 3.65 Ставка

В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает 15-е место. У команды в активе 22 очка, от зоны вылета ее отделяют вполне комфортные 9 баллов.

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«Лидс» в 20 матчах отличился 24 раза. Пропускает команда гораздо больше — 39 мячей, это третий худший результат в АПЛ.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в этом сезоне выступает кошмарно. Команда одержала лишь одну победу, она датирована 4 декабря (над «Бернли»).

С тех пор «Ньюкасл» потерпел четыре поражениях и дважды сыграл вничью в шести матчах. В январе команда вылетела из Кубка Англии, проиграв «Кембриджу» (0:1), а в АПЛ сыграла вничью с «Уотфордом» (1:1).

В таблице АПЛ «сороки» идут предпоследними. Команда набрала 12 очков, сразу девять раз сыграв вничью. «Ньюкасл» пока на два очка отстает от спасительной позиции.

С середины ноября «Ньюкасл» не забивал больше гола за игру. В АПЛ у команды забито 20 мячей, а пропущено 43.

Прогноз и ставка

На победу «Лидса» букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничейный результат — 3,78, а на победу «Ньюкасла» — также 3,78.

Встреча команд в первом круге завершилась вничью — 1:1. Вряд ли стоит ждать голевой феерии от команд и в новой встрече.

Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,32.