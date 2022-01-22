ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов Криштиану Роналду Становление легенды. История единственного хет-трика Роналду в «Ман Юнайтед»
  • 02:07
    • «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
  • 00:39
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги
  • 00:54
    • Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Лечче» в 1/8 финала Кубка Италии
    Все новости спорта

    Как сыграют «Лидс» и «Ньюкасл»?

    «Лидс» — «Ньюкасл». Прогноз, ставки (к. 2.32) на футбол, АПЛ, 22 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Лидс Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Ньюкасл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марсело Бьелса
    «Лидс» будет принимать «Ньюкасл» в рамках 23-го тура АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 22 января. Начало — в 18:00 мск. «Лидс» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Января 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 18:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •

    «Лидс»

    В последних матчах «Лидс» немного улучшил свои результаты. Если в четырех матчах декабря команда Марсело Бьелсы не выиграла ни разу, набрав лишь 1 очко, то в трех играх января одержала сразу две победы.

    «Лидс» обыграл «Бернли» (3:1), затем уступил «Вест Хэму» в третьем раунде Кубка Англии (0:2), после чего победил «Вест Хэм» уже в АПЛ со счетом 3:2.

    Коэффициенты матча Лидс — Ньюкасл

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает 15-е место. У команды в активе 22 очка, от зоны вылета ее отделяют вполне комфортные 9 баллов.

    Все прогнозы на футбол

    «Лидс» в 20 матчах отличился 24 раза. Пропускает команда гораздо больше — 39 мячей, это третий худший результат в АПЛ.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в этом сезоне выступает кошмарно. Команда одержала лишь одну победу, она датирована 4 декабря (над «Бернли»).

    С тех пор «Ньюкасл» потерпел четыре поражениях и дважды сыграл вничью в шести матчах. В январе команда вылетела из Кубка Англии, проиграв «Кембриджу» (0:1), а в АПЛ сыграла вничью с «Уотфордом» (1:1).

  • В фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов
  • Реакция прессы на матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»
  • Вчера

    • В таблице АПЛ «сороки» идут предпоследними. Команда набрала 12 очков, сразу девять раз сыграв вничью. «Ньюкасл» пока на два очка отстает от спасительной позиции.

    С середины ноября «Ньюкасл» не забивал больше гола за игру. В АПЛ у команды забито 20 мячей, а пропущено 43.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лидса» букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничейный результат — 3,78, а на победу «Ньюкасла» — также 3,78.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Встреча команд в первом круге завершилась вничью — 1:1. Вряд ли стоит ждать голевой феерии от команд и в новой встрече.

    Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,32.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.86
  • Прогноз на матч Кудерметова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монфис — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Опелка — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алькарас — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Албот
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Анисимова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хачанов — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Маннарино — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арука — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лидс» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Как сыграют «Лидс» и «Ньюкасл»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры