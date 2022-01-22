Встреча 23-го тура Серии А между «Интером» и «Венецией» состоится 22 января. Матч на «Сан-Сиро» начнется в 20:00 мск. «Интер» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Беспроигрышная серия миланцев в Серии А продолжается уже 14 матчей — последний раз они уступили в середине октября прошлого года «Лацио» (1:3) в Риме .

В начале января миланцы на своем поле взяли реванш у «орлят» (2:1) в матче второго круга, после чего вырвали победу у «Ювентуса» в экстра-тайме матча за Суперкубок Италии — 2:1.

Коэффициенты матча Интер — Венеция 1 1.13 X 9.00 2 19.00 Ставка

Выездной матч с «Аталантой» завершился без забитых голов, а в последнем матче «Интер» дома с трудом обыграл «Эмполи» в 1/8 финала Кубка Италии — 3:2 д.в.

Календарь и таблица Серии А

После 21 матча Серии А «Интер» возглавляет таблицу с 50 очками, разница мячей 51-16, Мартинес забил 11 голов, еще 8 у Джеко. Под вопросом хавбек Корреа и вратарь Бразао.

«Венеция»

«Венеция» не выиграла в 8 последних матчах в чемпионате Италии (3 ничьи, 5 поражений), при том, что матч с «Салернитной» в начале января был перенесен из-за ковида.

Венецианцы в конце декабря дома проиграли «Лацио» (1:3), а новый год команда начала крупным домашним поражением от «Милана» (0:3).

Выездной матч 1/8 финала Кубка Италии с «Аталантой» завершился поражением 0:2, а в последнем матче «Венеция» прервала серию поражений, сыграв дома вничью с «Эмполи» — 1:1.

После 21 тура Серии А «Венеция» на 17-м месте с 18 очками. Разница мячей 19-38, Маттиа Араму забил 5 голов. Не сыграет защитник Эбейи, под вопросом хавбек Ала-Муллумаки.

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.12, на ничью в основное время — 9.60, а на победу «Венеции» — 22.00.

В первом круге «Интер» победил на выезде со счетом 2:0.

На своем поле подопечные Симоне Индзаги не проигрывали в этом сезоне Серии А (8 побед, 2 ничьи). Прогнозируем, что «Интер» победит и не пропустит .