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    «Интер» не испытает проблем с аутсайдером Серии А

    «Интер» — «Венеция». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, Серия А, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Венеция»
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    «Интер»
    Встреча 23-го тура Серии А между «Интером» и «Венецией» состоится 22 января. Матч на «Сан-Сиро» начнется в 20:00 мск. «Интер» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Января 2022 года
    Интер
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    •  Интер 20:00 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
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    «Интер»

    Беспроигрышная серия миланцев в Серии А продолжается уже 14 матчей — последний раз они уступили в середине октября прошлого года «Лацио» (1:3) в Риме .

    В начале января миланцы на своем поле взяли реванш у «орлят» (2:1) в матче второго круга, после чего вырвали победу у «Ювентуса» в экстра-тайме матча за Суперкубок Италии — 2:1.

    Коэффициенты матча Интер — Венеция

  • 1
  • 1.13
  • X
  • 9.00
  • 2
  • 19.00
  • Ставка
    •

    Выездной матч с «Аталантой» завершился без забитых голов, а в последнем матче «Интер» дома с трудом обыграл «Эмполи» в 1/8 финала Кубка Италии — 3:2 д.в.

    Календарь и таблица Серии А

    После 21 матча Серии А «Интер» возглавляет таблицу с 50 очками, разница мячей 51-16, Мартинес забил 11 голов, еще 8 у Джеко. Под вопросом хавбек Корреа и вратарь Бразао.

    «Венеция»

    «Венеция» не выиграла в 8 последних матчах в чемпионате Италии (3 ничьи, 5 поражений), при том, что матч с «Салернитной» в начале января был перенесен из-за ковида.

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    • Венецианцы в конце декабря дома проиграли «Лацио» (1:3), а новый год команда начала крупным домашним поражением от «Милана» (0:3).

    Выездной матч 1/8 финала Кубка Италии с «Аталантой» завершился поражением 0:2, а в последнем матче «Венеция» прервала серию поражений, сыграв дома вничью с «Эмполи» — 1:1.

    После 21 тура Серии А «Венеция» на 17-м месте с 18 очками. Разница мячей 19-38, Маттиа Араму забил 5 голов. Не сыграет защитник Эбейи, под вопросом хавбек Ала-Муллумаки.

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.12, на ничью в основное время — 9.60, а на победу «Венеции» — 22.00.

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    В первом круге «Интер» победил на выезде со счетом 2:0.

    На своем поле подопечные Симоне Индзаги не проигрывали в этом сезоне Серии А (8 побед, 2 ничьи). Прогнозируем, что «Интер» победит и не пропустит.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.55 и ТМ 3,5 за 1.85.

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    «Интер» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» не испытает проблем с аутсайдером Серии А
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