«Борнмут» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. «Борнмут» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» в нынешнем сезоне борется за возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда несколько отстала от лидера «Фулхэма».

В минувшем туре команда проиграла. Причем неудача в матче с «Лутоном» вышла крайне досадной (3:2).

Зато Доминик Соланке настрелял уже 18 мячей. Правда, в предыдущем туре прицел лидера атак «Борнмута» промолчал.

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Против «Халл Сити» команда в последнее время играет неудачно. Из пяти последних очных поединков была добыта одна победа при трех неудачах.

«Халл Сити»

Эта команда также борется за выживание в Чемпионшип. Текущее 19 место является тому красноречивым подтверждением.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 26 матчах команда забила только 22 мяча.

Между тем, в минувшем туре «Халл Сити» сотворил сенсацию. «Тигры» дома загрызли одного из лидеров «Блэкберн» (2:0).

Причем до того команда не выигрывала с конца ноября. Стало быть, имеем дело с улучшением результатов?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.58, на ничью за 4.10, а на «Халл Сити» — за 5.70.

«Борнмут» в последних матчах выглядит не лучшим образом .

«Халл Сити» в прошлом туре показал, что у команды не все так плохо с реализацией.

В последние годы «тигры» часто обыгрывают «Борнмут». Наши прогноз и ставка — Победа «Халл Сити» или ничья с коэффициентом 2.39.