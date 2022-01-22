«Борнмут»
«Борнмут» в нынешнем сезоне борется за возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда несколько отстала от лидера «Фулхэма».
В минувшем туре команда проиграла. Причем неудача в матче с «Лутоном» вышла крайне досадной (3:2).
Зато Доминик Соланке настрелял уже 18 мячей. Правда, в предыдущем туре прицел лидера атак «Борнмута» промолчал.
Против «Халл Сити» команда в последнее время играет неудачно. Из пяти последних очных поединков была добыта одна победа при трех неудачах.
«Халл Сити»
Эта команда также борется за выживание в Чемпионшип. Текущее 19 место является тому красноречивым подтверждением.
Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 26 матчах команда забила только 22 мяча.
Между тем, в минувшем туре «Халл Сити» сотворил сенсацию. «Тигры» дома загрызли одного из лидеров «Блэкберн» (2:0).
Причем до того команда не выигрывала с конца ноября. Стало быть, имеем дело с улучшением результатов?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.58, на ничью за 4.10, а на «Халл Сити» — за 5.70.
«Борнмут»
«Халл Сити» в прошлом туре показал, что у команды не все так плохо с реализацией.
В последние годы «тигры» часто обыгрывают «Борнмут». Наши прогноз и ставка — Победа «Халл Сити» или ничья с коэффициентом 2.39.