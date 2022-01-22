ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов Криштиану Роналду Становление легенды. История единственного хет-трика Роналду в «Ман Юнайтед»
  • 02:07
    • «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
  • 00:39
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги
  • 00:54
    • Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Лечче» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 00:11
    • Кот-д'Ивуар сыграет с Египтом в 1/8 финала Кубка Африки, Нигерия — с Тунисом
    Все новости спорта

    «Борнмут» не одолеет «тигров»?

    «Борнмут» — «Халл Сити». Прогноз, ставка (к. 2.39) на футбол, Чемпионшип, 22 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Халл Сити
    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Халл Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доминик Соланке
    «Борнмут» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. «Борнмут» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Января 2022 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •

    «Борнмут»

    «Борнмут» в нынешнем сезоне борется за возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда несколько отстала от лидера «Фулхэма».

    В минувшем туре команда проиграла. Причем неудача в матче с «Лутоном» вышла крайне досадной (3:2).

    Зато Доминик Соланке настрелял уже 18 мячей. Правда, в предыдущем туре прицел лидера атак «Борнмута» промолчал.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Халл Сити» команда в последнее время играет неудачно. Из пяти последних очных поединков была добыта одна победа при трех неудачах.

    «Халл Сити»

    Эта команда также борется за выживание в Чемпионшип. Текущее 19 место является тому красноречивым подтверждением.

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 26 матчах команда забила только 22 мяча.

  • Новые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу
  • Эти парни уже совсем скоро наведут шороха в Старом Свете
  • 19/01/2022

    • Между тем, в минувшем туре «Халл Сити» сотворил сенсацию. «Тигры» дома загрызли одного из лидеров «Блэкберн» (2:0).

    Причем до того команда не выигрывала с конца ноября. Стало быть, имеем дело с улучшением результатов?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.58, на ничью за 4.10, а на «Халл Сити» — за 5.70.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Борнмут» в последних матчах выглядит не лучшим образом.

    «Халл Сити» в прошлом туре показал, что у команды не все так плохо с реализацией.

    В последние годы «тигры» часто обыгрывают «Борнмут». Наши прогноз и ставка — Победа «Халл Сити» или ничья с коэффициентом 2.39.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Азаренко — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Баффало — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Даллас — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Костюк — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Кудерметова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монфис — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Опелка — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алькарас — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Албот
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Борнмут» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Борнмут» не одолеет «тигров»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры