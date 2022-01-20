Мали сыграет на своем поле с Мавританией в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:00 мск. Мали — Мавритания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мали

Малийцы находятся в самом выгодном положении. Перед заключительным туром все в их руках: важно только не проиграть.

Сборная Мали показала себя с наилучшей стороны, обыграв Тунис (0:1). Правда, после того команда упустила победу над Гамбией (1:1).

Коэффициенты матча Мали — Мавритания 1 1.33 X 4.60 2 11.50 Ставка

Оба гола команды на счету Ибрахимы Коне. Наверняка лидер атак малийцев будет иметь шансы отличиться и в матче с аутсайдером.

Прогнозы на Кубок Африки

Против мавританцев сборная Мали традиционно играет удачно. Из пяти последних матчей малийцы выиграли трижды при одном поражении.

Мавритания

Сборная Мавритании своим выступлением разочаровала. Команда уже пакует чемоданы, ведь шансов даже на 3 место нет.

Мавританцы в двух матчах пропустили пять мячей, не отличившись ни разу. Быть может, команда захочет громко хлопнуть дверью напоследок?!

Впрочем, от Мавритании никто и не ждал чудес. И в группу команда попала крепкую, и проблемы в обороне заметны даже в подзорную трубу.

Разумеется, мавританцы будут стараться если не выиграть, то хотя бы подпортить жизнь Мали. Вот только хватит ли для этого у команды ресурсов?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Мали за 1.33, на ничью за 4.70, а на Мавританию — за 12.00.

Малийцы мотивированы завершить групповой турнир на первом месте .

Мавритания слишком часто пропускает в свои ворота.

Крепкие малийцы будут заряжены на результат, и уверенно переиграют аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора Мали -1.5 с коэффициентом 2.06.