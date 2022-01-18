Габон сыграет на своем поле с Марокко в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 18 января, начало — в 22:00 мск. Габон — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Габон

Эта команда на Кубке африканских наций еще имеет шанс на первое место в квартете С. Все просто: нужно побеждать марокканцев.

Впрочем, Габон смотрится не так уверенно, как один из фаворитов турнира. Правда, последняя очная встреча двухлетней давности принесла команде победу.

Коэффициенты матча Габон — Марокко 1 6.40 X 2.80 2 1.85 Ставка

В предыдущем туре сборная Габона добыла важнейшую ничью. Отыграться в матче с Ганой (1:1) дорогого стоит, и, не исключено, это был ключевой поединок в группе.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Марокко для Габона проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков команды по разу обменялись победами при трех ничьих.

Марокко

Сборная Марокко не ставит иных задач, кроме максимальных. Две победы в стартовых турах уже обеспечили команде выход в плей-офф.

Теперь марокканцам для итогового первого места хватит даже ничьей. Но ведь сборная Марокко не из тех команд, которые теряют концентрацию.

Неплохо смотрится форвард Закария Абухляль. На его счету один из трех мячей в ворота сборной Коморских островов.

Отметим также признанного лидера Ашрафа Хакими. Правый защитник ПСЖ наверняка будет активно помогать своим партнерам в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Марокко за 1.75, на ничью за 3.00, а на Габон — за 6.25.

Габон уже обеспечил себе выход в плей-офф, и вряд ли будет особо рисковать.

Марокко обладает мощной линией атаки , к тому же постарается завершить групповой этап с максимальными показателями.

Марокко мотивировано добыть третью победу в группе. Наши прогноз и ставка — Фора Марокко -0.75 с коэффициентом 2.02.