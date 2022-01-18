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    Третья победа Марокко?

    Габон — Марокко. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок африканских наций, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Габон — Марокко
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    Ашраф Хакими
    Габон сыграет на своем поле с Марокко в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 18 января, начало — в 22:00 мск. Габон — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа C 18 Января 2022 года
    Габон
  • Либревиль
    •  Габон 22:00 Марокко Марокко
  • Рабат
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    Габон

    Эта команда на Кубке африканских наций еще имеет шанс на первое место в квартете С. Все просто: нужно побеждать марокканцев.

    Впрочем, Габон смотрится не так уверенно, как один из фаворитов турнира. Правда, последняя очная встреча двухлетней давности принесла команде победу.

    Коэффициенты матча Габон — Марокко

  • 1
  • 6.40
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
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    В предыдущем туре сборная Габона добыла важнейшую ничью. Отыграться в матче с Ганой (1:1) дорогого стоит, и, не исключено, это был ключевой поединок в группе.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Марокко для Габона проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков команды по разу обменялись победами при трех ничьих.

    Марокко

    Сборная Марокко не ставит иных задач, кроме максимальных. Две победы в стартовых турах уже обеспечили команде выход в плей-офф.

    Теперь марокканцам для итогового первого места хватит даже ничьей. Но ведь сборная Марокко не из тех команд, которые теряют концентрацию.

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    • Неплохо смотрится форвард Закария Абухляль. На его счету один из трех мячей в ворота сборной Коморских островов.

    Отметим также признанного лидера Ашрафа Хакими. Правый защитник ПСЖ наверняка будет активно помогать своим партнерам в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Марокко за 1.75, на ничью за 3.00, а на Габон — за 6.25.

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    Габон уже обеспечил себе выход в плей-офф, и вряд ли будет особо рисковать.

    Марокко обладает мощной линией атаки, к тому же постарается завершить групповой этап с максимальными показателями.

    Марокко мотивировано добыть третью победу в группе. Наши прогноз и ставка — Фора Марокко -0.75 с коэффициентом 2.02.

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    Габон — Марокко: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. Третья победа Марокко?
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