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    Успешная гастроль «Наполи»?

    «Болонья» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Серия А, 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Наполи»
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    Дрис Мертенс
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 января, начало — в 20:30 мск. «Болонья» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Января 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 20:30 Наполи Наполи
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    «Болонья»

    «Болонья» находится на 12 месте в турнирной таблице Серии А. Крепкий середняк лишь подтверждает свой негласный статус.

    Впрочем, болонцы — середняки по всем показателям. Плюс удачно вписался в игру команды Марко Арнаутович, забивший уже 6 мячей.

    Коэффициенты матча Болонья — Наполи

  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.97
  • Ставка
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    Вот только прицел австрийца молчит уже полтора месяца. Да и вообще, стабильность и «Болонья» — две точки разных систем координат.

    Все прогнозы на Серию А

    В предыдущем своем поединке команда вновь разочаровала в плане результата. Ведя в счете в выездной встрече с «Кальяри», «Болонья» в итоге уступила (2:1).

    «Наполи»

    После обнадеживающего старта, неаполитанцы больше разочаровывают. Даже место в тройке теперь под вопросом, не говоря уже о чемпионской гонке.

    При довольно неплохой атаке, оборона «Наполи» — самая надежная в лиге. В 21 матче пропущено только 15 мячей.

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  • Вчера

    • К слову, в минувшем туре «Наполи» переиграл «Сампдорию» (1:0). Причем после того неаполитанцы с треском вылетели из Кубка Италии, уступив «Фиорентине» (2:5).

    Чувствительной для римлян выглядит потеря уехавшего в сборную ведущего центрбека Калиду Кулибали. Приболел и хавбек Петр Зелиньски.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 2.02, на ничью за 3.72, а на «Болонью» — за 3.82.

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    «Болонья» проиграла неаполитанцам в трех последних очных встречах.

    «Наполи» все еще надеется полноценно вернуться в чемпионскую гонку.

    Неаполитанцы и так растеряли немало очков, что теперь обязаны нагонять лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 2.02.

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    «Болонья» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на футбол. Успешная гастроль «Наполи»?
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