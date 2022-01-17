«Болонья» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 января, начало — в 20:30 мск. «Болонья» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» находится на 12 месте в турнирной таблице Серии А. Крепкий середняк лишь подтверждает свой негласный статус.

Впрочем, болонцы — середняки по всем показателям. Плюс удачно вписался в игру команды Марко Арнаутович, забивший уже 6 мячей.

Коэффициенты матча Болонья — Наполи 1 4.15 X 3.40 2 1.97 Ставка

Вот только прицел австрийца молчит уже полтора месяца. Да и вообще, стабильность и «Болонья» — две точки разных систем координат.

Все прогнозы на Серию А

В предыдущем своем поединке команда вновь разочаровала в плане результата. Ведя в счете в выездной встрече с «Кальяри», «Болонья» в итоге уступила (2:1).

«Наполи»

После обнадеживающего старта, неаполитанцы больше разочаровывают. Даже место в тройке теперь под вопросом, не говоря уже о чемпионской гонке.

При довольно неплохой атаке, оборона «Наполи» — самая надежная в лиге. В 21 матче пропущено только 15 мячей.

К слову, в минувшем туре «Наполи» переиграл «Сампдорию» (1:0). Причем после того неаполитанцы с треском вылетели из Кубка Италии, уступив «Фиорентине» (2:5).

Чувствительной для римлян выглядит потеря уехавшего в сборную ведущего центрбека Калиду Кулибали. Приболел и хавбек Петр Зелиньски.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 2.02, на ничью за 3.72, а на «Болонью» — за 3.82.

«Болонья» проиграла неаполитанцам в трех последних очных встречах.

«Наполи» все еще надеется полноценно вернуться в чемпионскую гонку .

Неаполитанцы и так растеряли немало очков, что теперь обязаны нагонять лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 2.02.