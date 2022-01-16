«Атлетик» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках финала Суперкубка Испании. Матч пройдет 16 января, начало — в 21:30 мск. «Реал» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» в нынешнем сезоне выглядит фантастически привлекательно. Вряд ли кому-то удастся остановить мощную команду Карло Анчелотти.

В Примере «Реал» уверенно лидирует, оторвавшись от «Севильи» на 5 очков. Правда, у мадридцев на один сыгранный матч больше.

В минувшем туре чемпионата «Реал» разнес в щепки оборону «Валенсии» (4:1). Показательно, что забили лидеры атак команды Карим Бензема и Винисиус Жуниор.

В полуфинале Суперкубка «короли» еще и выиграли в Эль Классико у «Барселоны» (2:3). Причем забили те же, а решающий мяч в овертайме провел Федерико Вальверде.

«Атлетик»

Баски никому и никогда не сдаются за здорово живешь. Вот и в полуфинале с «Атлетико» команда из Бильбао вырвала победу (1:2).

«Атлетик» в минувшем туре Примеры добыл лишь один пункт. Битва с «Алавесом» завершилась паритетом (0:0).

Правда, вряд ли басков устроит нынешнее 9 место. Причем отставание от шестой позиции составляет четыре очка.

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Менее месяца назад «Атлетик» уступил «сливочным» в Примере (1:2). После той неудачи баски еще не проигрывали, выиграв трижды при одной ничьей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» за 1.73, на ничью за 4.00, а на «Атлетик» — за 5.10.

«Атлетик» всегда дает бой королевскому клубу, к тому же отлично обороняется.

Мадридцы могут не успеть восстановиться физически и психологически после изнурительного Эль Классико.

Баски отлично обороняются, и наверняка найдут свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Атлетика», поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.