«Реал»
«Реал» в нынешнем сезоне выглядит фантастически привлекательно. Вряд ли кому-то удастся остановить мощную команду Карло Анчелотти.
В Примере «Реал» уверенно лидирует, оторвавшись от «Севильи» на 5 очков. Правда, у мадридцев на один сыгранный матч больше.
В минувшем туре чемпионата «Реал» разнес в щепки оборону «Валенсии» (4:1). Показательно, что забили лидеры атак команды Карим Бензема и Винисиус Жуниор.
В полуфинале Суперкубка «короли» еще и выиграли в Эль Классико у «Барселоны» (2:3). Причем забили те же, а решающий мяч в овертайме провел Федерико Вальверде.
«Атлетик»
Баски никому и никогда не сдаются за здорово живешь. Вот и в полуфинале с «Атлетико» команда из Бильбао вырвала победу (1:2).
«Атлетик» в минувшем туре Примеры добыл лишь один пункт. Битва с «Алавесом» завершилась паритетом (0:0).
Правда, вряд ли басков устроит нынешнее 9 место. Причем отставание от шестой позиции составляет четыре очка.
Менее месяца назад «Атлетик» уступил «сливочным» в Примере (1:2). После той неудачи баски еще не проигрывали, выиграв трижды при одной ничьей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал» за 1.73, на ничью за 4.00, а на «Атлетик» — за 5.10.
«Атлетик» всегда дает бой королевскому клубу, к тому же отлично обороняется.
Баски отлично обороняются, и наверняка найдут свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Атлетика», поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.