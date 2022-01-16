«Аталанта» сыграет на своем поле против миланского «Интера» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 января в Бергамо, начало — в 22:45 мск. «Аталанта» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает четвертое место в таблице Серии А после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрала 41 очко.

На прошлой неделе «Аталанта» легко обыграла «Удинезе», забив в ворота соперника шесть мячей. В этой победе поучаствовал даже Алексей Миранчук. Россиянин вышел на замену и сделал три результативные передачи.

Коэффициенты матча Аталанта — Интер 1 3.05 X 3.80 2 2.25 Ставка

Несколько дней назад команда Джанрьеро Гасперини одержала победу над «Венецией» (2:0) в рамках Кубка Италии.

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Судя по всему, небольшой перерыв пошел на пользу «Аталанте», которая не очень удачно провела вторую половину декабря. Клуб из Бергамо сначала потерпел разгромное поражение от «Ромы», а потом сыграл вничью с «Дженоа».

«Интер»

«Интер» тем временем возглавляет таблицу Серии А. В 20-ти матчах «нерадзурри» набрали 49 очков. Отрыв от «Милана» составляет лишь одно очко, но у них есть еще игра в запасе.

Среди недели «Интер» выиграл у «Ювентуса» и стал победителем Суперкубка Италии. Решающий гол на последней минуте овертайма забил Алексис Санчес.

«Интер» потерпел лишь одно поражение в 17-ти последних матчах . Исключением стала встреча с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

При этом в рамках Серии А у команды Симоне Индзаги в 11-ти предыдущих матчах десять побед и ни одного поражения. Судя по всему, конкурентам будет очень сложно помешать «Интеру» защитить чемпионский титул.

«Интер» проиграл лишь один гостевой матч в текущем чемпионате Италии.

Прогноз и ставка

На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Интера» — за 2.38.

В последнее время матчи против «Аталанты» стали едва ли не главным испытанием для «Интера». Но все-таки надо заметить, что в пяти предыдущих матчах клуб из Бергамо ни разу не обыгрывал миланскую команду.

В первом круге матч между «Интером» и «Аталантой» завершился со счетом 2:2. Предстоящая игра, скорее всего, тоже будет результативной. «Аталанта» на своем поле, как правило, избегает осторожного футбола.

Ставка — общий тотал матча больше 3,5 за 2,52.