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    «Интер» и «Аталанта» порадуют результативным футболом?

    «Аталанта» — «Интер». Прогноз, ставки (к. 2.52) на футбол, чемпионат Италии, 16 января 2022 года

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    Алексис Санчес
    «Аталанта» сыграет на своем поле против миланского «Интера» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 января в Бергамо, начало — в 22:45 мск. «Аталанта» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Января 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает четвертое место в таблице Серии А после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрала 41 очко.

    На прошлой неделе «Аталанта» легко обыграла «Удинезе», забив в ворота соперника шесть мячей. В этой победе поучаствовал даже Алексей Миранчук. Россиянин вышел на замену и сделал три результативные передачи.

    Коэффициенты матча Аталанта — Интер

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
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    Несколько дней назад команда Джанрьеро Гасперини одержала победу над «Венецией» (2:0) в рамках Кубка Италии.

    Все прогнозы на футбол

    Судя по всему, небольшой перерыв пошел на пользу «Аталанте», которая не очень удачно провела вторую половину декабря. Клуб из Бергамо сначала потерпел разгромное поражение от «Ромы», а потом сыграл вничью с «Дженоа».

    «Интер»

    «Интер» тем временем возглавляет таблицу Серии А. В 20-ти матчах «нерадзурри» набрали 49 очков. Отрыв от «Милана» составляет лишь одно очко, но у них есть еще игра в запасе.

    Среди недели «Интер» выиграл у «Ювентуса» и стал победителем Суперкубка Италии. Решающий гол на последней минуте овертайма забил Алексис Санчес.

    «Интер» потерпел лишь одно поражение в 17-ти последних матчах. Исключением стала встреча с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

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    • При этом в рамках Серии А у команды Симоне Индзаги в 11-ти предыдущих матчах десять побед и ни одного поражения. Судя по всему, конкурентам будет очень сложно помешать «Интеру» защитить чемпионский титул.

    «Интер» проиграл лишь один гостевой матч в текущем чемпионате Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Интера» — за 2.38.

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    В последнее время матчи против «Аталанты» стали едва ли не главным испытанием для «Интера». Но все-таки надо заметить, что в пяти предыдущих матчах клуб из Бергамо ни разу не обыгрывал миланскую команду.

    В первом круге матч между «Интером» и «Аталантой» завершился со счетом 2:2. Предстоящая игра, скорее всего, тоже будет результативной. «Аталанта» на своем поле, как правило, избегает осторожного футбола.

    Ставка — общий тотал матча больше 3,5 за 2,52.

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    «Аталанта» — «Интер»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» и «Аталанта» порадуют результативным футболом?
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