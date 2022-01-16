«Аталанта»
«Аталанта» занимает четвертое место в таблице Серии А после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрала 41 очко.
На прошлой неделе «Аталанта» легко обыграла «Удинезе», забив в ворота соперника шесть мячей. В этой победе поучаствовал даже Алексей Миранчук. Россиянин вышел на замену и сделал три результативные передачи.
Коэффициенты матча Аталанта — Интер
Несколько дней назад команда Джанрьеро Гасперини одержала победу над «Венецией» (2:0) в рамках Кубка Италии.
Судя по всему, небольшой перерыв пошел на пользу «Аталанте», которая не очень удачно провела вторую половину декабря. Клуб из Бергамо сначала потерпел разгромное поражение от «Ромы», а потом сыграл вничью с «Дженоа».
«Интер»
«Интер» тем временем возглавляет таблицу Серии А. В 20-ти матчах «нерадзурри» набрали 49 очков. Отрыв от «Милана» составляет лишь одно очко, но у них есть еще игра в запасе.
Среди недели «Интер» выиграл у «Ювентуса» и стал победителем Суперкубка Италии. Решающий гол на последней минуте овертайма забил Алексис Санчес.
«Интер» потерпел
При этом в рамках Серии А у команды Симоне Индзаги в 11-ти предыдущих матчах десять побед и ни одного поражения. Судя по всему, конкурентам будет очень сложно помешать «Интеру» защитить чемпионский титул.
«Интер» проиграл лишь один гостевой матч в текущем чемпионате Италии.
Прогноз и ставка
На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Интера» — за 2.38.
В последнее время матчи против «Аталанты» стали едва ли не главным испытанием для «Интера». Но все-таки надо заметить, что в пяти предыдущих матчах клуб из Бергамо ни разу не обыгрывал миланскую команду.
В первом круге матч между «Интером» и «Аталантой» завершился со счетом 2:2. Предстоящая игра, скорее всего, тоже будет результативной. «Аталанта» на своем поле, как правило, избегает осторожного футбола.
Ставка — общий тотал матча больше 3,5 за 2,52.