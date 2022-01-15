«Майнц»
«Майнц» сейчас пребывает в районе середины турнирной таблицы. Причем плотность в ней крайне высокая: отрыв от зоны прямого вылета составляет всего 7 очков.
В предыдущем туре «Майнц» был разгромлен. На выезде команда не устояла перед натиском «Лейпцига» (4:1).
Коэффициенты матча Майнц — Бохум
К слову, до того «Майнц» минимально уступил еще и «Айнтрахту». Притом, что оборона команды действует довольно монолитно — 21 пропущенный мяч.
Против «Бохума» «Майнц» в последние годы играет относительно успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной неудаче.
«Бохум»
Нынешний сезон для «Бохума» проходит под знаком борьбы за выживание. Однако на данный момент команда занимает относительно спокойное 11 место в таблице.
Вот только с атакой у команды не ладится: забито всего 17 мячей в 18 матчах. Причем 6 их них записал в свой актив Себастьян Польтер.
К слову, в минувшем туре «Бохум» минимально одолел «Вольфсбург». Хотя до того команда потерпела два поражения подряд.
Разумеется, выезд в Майнц рассматривается, как шанс разжиться хотя бы баллом. Тем паче, при наличии в составе умницы Польтера!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Майнц» за 1.70, на ничью за 3.60, а на «Бохум» — за 5.25.
«Майнц» крайне нестабилен, к тому же в последних матчах выглядел тускло.
«Бохум»
Гости во главе с Польтером наверняка найдут свой шанс в одной из атак. Наши прогноз и ставка — Победа «Бохума» или ничья с коэффициентом 2.10.