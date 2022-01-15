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    «Бохум» разживется очками в Майнце?

    «Майнц» — «Бохум». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Бундеслига, 15 января 2022 года

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    Себастьян Польтер
    «Майнц» сыграет на своем поле с «Бохумом» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 января, начало — в 17:30 мск. «Майнц» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Января 2022 года
    Майнц
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    «Майнц»

    «Майнц» сейчас пребывает в районе середины турнирной таблицы. Причем плотность в ней крайне высокая: отрыв от зоны прямого вылета составляет всего 7 очков.

    В предыдущем туре «Майнц» был разгромлен. На выезде команда не устояла перед натиском «Лейпцига» (4:1).

    Коэффициенты матча Майнц — Бохум

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 5.90
  • Ставка
    •

    К слову, до того «Майнц» минимально уступил еще и «Айнтрахту». Притом, что оборона команды действует довольно монолитно — 21 пропущенный мяч.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Против «Бохума» «Майнц» в последние годы играет относительно успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной неудаче.

    «Бохум»

    Нынешний сезон для «Бохума» проходит под знаком борьбы за выживание. Однако на данный момент команда занимает относительно спокойное 11 место в таблице.

    Вот только с атакой у команды не ладится: забито всего 17 мячей в 18 матчах. Причем 6 их них записал в свой актив Себастьян Польтер.

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    • К слову, в минувшем туре «Бохум» минимально одолел «Вольфсбург». Хотя до того команда потерпела два поражения подряд.

    Разумеется, выезд в Майнц рассматривается, как шанс разжиться хотя бы баллом. Тем паче, при наличии в составе умницы Польтера!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Майнц» за 1.70, на ничью за 3.60, а на «Бохум» — за 5.25.

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    «Майнц» крайне нестабилен, к тому же в последних матчах выглядел тускло.

    «Бохум» уверенно переиграл «Майнц» в первом круге.

    Гости во главе с Польтером наверняка найдут свой шанс в одной из атак. Наши прогноз и ставка — Победа «Бохума» или ничья с коэффициентом 2.10.

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    «Майнц» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Бохум» разживется очками в Майнце?
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