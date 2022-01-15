Гвинея-Бисау сыграет на своем поле с Египтом в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 15 января, начало — в 22:00 мск. Гвинея-Бисау — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Гвинеи-Бисау

Эта команда стартовала с сухой ничьей с Суданом. С учетом хода той встречи этот результат нельзя считать положительным.

Тем более, когда следующими оппонентами будут куда более мощные египтяне и нигерийцы. А забей пенальти монегаск Пеле в эндшпиле, был бы совсем другой разговор!

Сборная Гвинеи-Бисау не побеждает с сентября. Причем в пяти (!) последних поединках команда не забивает.

Прогнозы на Кубок Африки

Более того, три последних матча с участием Гвинеи-Бисау завершились сухими ничьими. Вот только вряд ли команде светит что-то подобное в поединке с египтянами.

Сборная Египта

Египет стартовал крайне неудачно. Минимальное поражение от Нигерии заставляет «фараонов» выигрывать в оставшихся поединках.

Причем сборная Египта в том матче выглядела довольно неплохо. Подвела реализация, хотя Мохаммед Салах очень старался.

Нет сомнений, что египтяне понесутся вперед с первых минут. Атака во главе с Салахом способна на многое, и уже такого соперника обыгрывать точно обязана.

Наверняка важным аспектом в ходе этого поединка станет быстрый гол. На него во многом и будут рассчитывать статусные «фараоны».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Египет за 1.40, на ничью за 4.39, а на Гвинею-Бисау — за 10.00.

Гвинея-Бисау не забивает в пяти матчах подряд .

Амбициозным египтянам необходимо быстро обозначить свое преимущество.

Атака египтян наверняка будет стараться оформить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа Египта в 1 тайме с коэффициентом 2.02.