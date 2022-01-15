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    «Фараоны» будут торопиться?

    Гвинея-Бисау — Египет. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок африканских наций, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гвинея-Бисау — Египет
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    Мохаммед Салах
    Гвинея-Бисау сыграет на своем поле с Египтом в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 15 января, начало — в 22:00 мск. Гвинея-Бисау — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа D 15 Января 2022 года

    Сборная Гвинеи-Бисау

    Эта команда стартовала с сухой ничьей с Суданом. С учетом хода той встречи этот результат нельзя считать положительным.

    Тем более, когда следующими оппонентами будут куда более мощные египтяне и нигерийцы. А забей пенальти монегаск Пеле в эндшпиле, был бы совсем другой разговор!

    Коэффициенты матча Гвинея-Бисау — Египет

  • 1
  • 10.50
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.42
  • Ставка
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    Сборная Гвинеи-Бисау не побеждает с сентября. Причем в пяти (!) последних поединках команда не забивает.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Более того, три последних матча с участием Гвинеи-Бисау завершились сухими ничьими. Вот только вряд ли команде светит что-то подобное в поединке с египтянами.

    Сборная Египта

    Египет стартовал крайне неудачно. Минимальное поражение от Нигерии заставляет «фараонов» выигрывать в оставшихся поединках.

    Причем сборная Египта в том матче выглядела довольно неплохо. Подвела реализация, хотя Мохаммед Салах очень старался.

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    • Нет сомнений, что египтяне понесутся вперед с первых минут. Атака во главе с Салахом способна на многое, и уже такого соперника обыгрывать точно обязана.

    Наверняка важным аспектом в ходе этого поединка станет быстрый гол. На него во многом и будут рассчитывать статусные «фараоны».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Египет за 1.40, на ничью за 4.39, а на Гвинею-Бисау — за 10.00.

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    Гвинея-Бисау не забивает в пяти матчах подряд.

    Амбициозным египтянам необходимо быстро обозначить свое преимущество.

    Атака египтян наверняка будет стараться оформить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа Египта в 1 тайме с коэффициентом 2.02.

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    Гвинея-Бисау — Египет: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Фараоны» будут торопиться?
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