13 января в 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» примет «Фиорентину» на поле стадиона «им. Марадоны». Игра начнется в 20:00 по мск. «Наполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

У хозяев был непростой декабрь, в рамках которого они выиграли всего 2 поединка из шести при трех поражениях. Также «неаполитанцы» сейчас не слишком результативны. У них всего 3 гола в 5 матчах.

6 января «Наполи» сыграл вничью с «Ювентусом». Игра закончилась со счетом 1:1, при этом сами «лазурные» первыми забили. 9 января они одержали первую победу за три поединка, выиграв у «Сампдории» со счетом 1:0.

В рамках внутренних соревнований у «Наполи» не совсем удачная серия выступлений дома. Если не считать Лигу Европы, то «адзурри» проиграли в трех из четырех домашних встреч.

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Не сыграют у хозяев Петр Зелиньски, Калиду Кулибали, Ирвинг Лосано, Мариу Руй и Адам Унас.

«Фиорентина»

«Фиалки» уже играли в Кубке Италии в этом сезоне. В прошлом раунде они победили «Беневенто» со счетом 2:1 у себя дома. Однако за этой победой началась безвыигрышная серия.

«Фиорентина» не смогла одолеть «Сассуоло». Матч закончился вничью 2:2. Далее была ничья с «Вероной». Команды разошлись со счетом 1:1. 10 января гости крупно проиграли «Торино», пропустив 4 безответных мяча.

На данный момент «Фиорентина» — не самый удачливый гостевой коллектив в Италии. Команда проиграла в 4 из 6 выездов и смогла одолеть за этот отрезок лишь «Болонью» 3:2.

В трех из четырех выездных матчей гости пропускали не менее двух мячей.

Прогноз и ставка

В этой паре фаворитом является «Наполи». На его победу букмекеры дают 1.73. Победа «Фиорентины» выставлена с коэффициентом 4.50.

«Наполи» не совсем везло в последнее время, но «Фиорентине» везло еще меньше. Она крупно проиграла «Торино» и пропускает уже 4 поединка подряд.