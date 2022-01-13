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    Буркина-Фасо добудет викторию?

    Кабо-Верде — Буркина-Фасо. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок африканских наций, 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кабо-Верде — Буркина-Фасо
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    Исса Каборе
    Кабо-Верде сыграет на своем поле с Буркина-Фасо в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 13 января, начало — в 22:00 мск. Кабо-Верде — Буркина-Фасо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кабо-Верде

    Победный старт сборной Кабо-Верде вряд ли кого-то удивил. Пусть виктория над Эфиопией и получилась минимальной.

    К слову, единственный мяч в той встрече записал на свой счет Жулиу Тавареш. Его лучшие качества пригодятся кабовердийцам и в этой встрече.

    В случае победы в этой встрече Кабо-Верде обеспечит себе проход в плей-офф. Впрочем, при определенных раскладах команде может хватить и ничьей.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Кабовердийцы традиционно непросто играют с Буркина-Фасо. К примеру, два последних поединка были проиграны.

    Буркина-Фасо

    Буркина-Фасо стартовала не лучшим образом. Поединок против одного из фаворитов турнира Камеруна завершился досадным поражением (2:1).

    Причем стоит отметить, что именно сборная Буркина-Фасо вела в счете, однако затем пропустила дважды. Что ж, есть шанс на реабилитацию.

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    • Нет никаких сомнений, что Буркина-Фасо будет активно атаковать на протяжении всей встречи. Тем паче, при наличии в составе ряда сильных исполнителей, как то Бертрана Траоре.

    Терять очки в этом матче не рекомендуется. Тем более, эта встреча выглядит лобовой, ведь кабовердийцы уже имеют три очка в активе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Буркина-Фасо за 2.20, на ничью за 2.75, а на Кабо-Верде — за 4.30.

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    Кабо-Верде давненько не обыграло буркинцев.

    Буркина-Фасо будет активно атаковать на протяжении всего матча.

    Сборной Буркина-Фасо терять очки категорически нельзя, иначе о выход в плей-офф можно будет забыть. Наши прогноз и ставка — Победа Буркина-Фасо с коэффициентом 2.20.

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    Кабо-Верде — Буркина-Фасо: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на футбол. Буркина-Фасо добудет викторию?
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