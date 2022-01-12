Тунис сыграет на своем поле с Мали в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 12 января, начало — в 16:00 мск. Тунис — Мали: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Туниса

Сборная Туниса — традиционный фаворит всех африканских турниров. Вот и сейчас акции тунисцев котируются весьма высоко.

По составу Тунис выглядит очень монолитно. Правда, в квалификации на Мундиаль первое место команде досталось с боем.

Тунисцы отлично обороняются, пропустив лишь дважды в шести матчах отбора. А вот с атакой было не все так весело, хотя Вахби Хазри настрелял три гола.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с малийцами у Туниса проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков команды выиграли по два раза.

Сборная Мали

Малийцы сейчас смотрятся довольно выгодно. Вот и действующая серия из четырех побед подряд говорит об этом.

В квалификации на Мундиаль сборная Мали заняла первое место в своем квартете. Причем при 16 набранных очках команда забила 11 мячей.

А вот оборона у сборной Мали — просто непроходимые редуты. В графе «пропущенные мячи» у них красуется ноль.

Зато из 11 командных голов в отборе 5 в активе Ибрахимы Коне. Форвард норвежского «Сапсборга» сейчас находится в отличных кондициях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Тунис за 2.60, на ничью за 2.90, а на Мали — за 3.00.

В составе тунисцев имеется ряд исполнителей высокого уровня .

Малийцы не пропускают уже в шести матчах к ряду.

В матче примерно равных по классу соперников на первый план выйдет мастерство атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.