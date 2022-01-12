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    Тунис и Мали огорчат друг друга?

    Тунис — Мали. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок африканских наций, 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Тунис — Мали
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    Тунис
    Тунис сыграет на своем поле с Мали в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 12 января, начало — в 16:00 мск. Тунис — Мали: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа F 12 Января 2022 года
    Тунис
  • Тунис
    •  Тунис 16:00 Мали Мали
  • Бамако
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    Коэффициенты на матч Тунис — Мали

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    Сборная Туниса

    Сборная Туниса — традиционный фаворит всех африканских турниров. Вот и сейчас акции тунисцев котируются весьма высоко.

    По составу Тунис выглядит очень монолитно. Правда, в квалификации на Мундиаль первое место команде досталось с боем.

    Тунисцы отлично обороняются, пропустив лишь дважды в шести матчах отбора. А вот с атакой было не все так весело, хотя Вахби Хазри настрелял три гола.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с малийцами у Туниса проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков команды выиграли по два раза.

    Сборная Мали

    Малийцы сейчас смотрятся довольно выгодно. Вот и действующая серия из четырех побед подряд говорит об этом.

    В квалификации на Мундиаль сборная Мали заняла первое место в своем квартете. Причем при 16 набранных очках команда забила 11 мячей.

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    • А вот оборона у сборной Мали — просто непроходимые редуты. В графе «пропущенные мячи» у них красуется ноль.

    Зато из 11 командных голов в отборе 5 в активе Ибрахимы Коне. Форвард норвежского «Сапсборга» сейчас находится в отличных кондициях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Тунис за 2.60, на ничью за 2.90, а на Мали — за 3.00.

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    В составе тунисцев имеется ряд исполнителей высокого уровня.

    Малийцы не пропускают уже в шести матчах к ряду.

    В матче примерно равных по классу соперников на первый план выйдет мастерство атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

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    Тунис — Мали: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на футбол. Тунис и Мали огорчат друг друга?
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