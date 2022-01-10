«Манчестер Юнайтед» будет принимать «Астон Виллу» в рамках Кубка Англии. Матч пройдет на «Олд Траффорд» 10 января. Начало — в 22:55 мск «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» переживает не лучшие времена. Ральфу Рангнику не удалось глобально изменить ситуацию к лучшему.

Так, в трех последних турах АПЛ «МЮ» набрал лишь 4 очка. Команда сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1), обыграла «Бернли» (3:1) и уступила «Вулверхэмптону» (0:1). В игре с «Бернли» «МЮ» впервые за пять игр смог забить больше одного гола — проблемы команды в атаке довольно очевидны.

В АПЛ манкунианцы идут лишь седьмыми, набрав 31 очко в 19 играх. Команда на 4 очка отстает от зоны ЛЧ, имея матч в запасе.

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Надежды на хоть какие-то титулы в этом сезоне у «МЮ» тают (в чемпионате побороться за чемпионство уже нереально, из Кубка лиги команда вылетела, а в ЛЧ далеко не считается фаворитом), а потому Кубок Англии — возможно, единственный шанс манкунианцев что-либо выиграть. Вряд ли Рангник будет экспериментировать.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» подошла к кубковому матчу после двух поражений подряд, которые последовали за победой над «Норвичем» со счетом 2:0.

В двух предыдущих турах АПЛ команда Стивена Джеррарда уступила «Челси» (1:3 дома), а также «Брентфорду» (1:2 в гостях).

В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает 13-е место. У команды в активе 22 очка в 19 играх. Судя по всему, никаких турнирных задач перед командой стоять в этом сезоне уже не будет — ей одинаково далеко как до еврокубковой зоны, так и до вылета.

«Астон Вилла» чаще всего и сама забивает, и сопернику дает играть, но слишком результативными матчи с участием этой команды выходят не так часто.

Прогноз и ставка

На победу «МЮ» в основное время матча дается коэффициент 1,71, на ничью — 3,85, а на победу «Астон Виллы» — 4,80.

На проход «Ман Юнайтед» дается коэффициент 1,27, а на «Астон Виллу» — 3.75.

В первом круге «Астон Вилла» на выезде смогла обыграть «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Любопытно, что команды сыграют во втором круге АПЛ сразу после кубковой игры.

Прогноз и ставка на матч — Обе забьют с коэффициентом 1,81.