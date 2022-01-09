Коэффициенты на матч Наполи — Сампдория
«Наполи»
«Наполи» предсказывали борьбу за Скудетто, и все начиналось позитивно. Однако ряд неудач отбросили команду аж на 3 строчку.
При этом оборона неаполитанцев — главная сила команды. В 20 встречах она дала результативный сбой только 15 раз.
Вот только атакует «Наполи» не столь мощно. 36 забитых мячей — это на 13 меньше, чем у лидера «Интера».
В предыдущем своем поединке команда снова разочаровала. Потеря очков в матче с «Ювентусом» (1:1) отпустила вперед «Интер» и даже «Милан».
«Сампдория»
Генуэзцы традиционно не блещут стабильностью. Нынешнее 15 место, конечно, критическим не назовешь, но отрыв от опасной зоны измеряется лишь 7 очками.
При неплохой атаке, оборону генуэзцев вполне можно считать самым проблемным звеном. Все-таки 37 пропущенных мячей в 20 матчах — явно многовато.
К слову, в минувшем туре «Сампдория» сенсационно уступила в родных стенах «Кальяри» (1:2). Последняя же виктория случилась почти месяц назад.
В первом круге «Сампдория» была просто-таки деклассирована неаполитанцами. В воротах генуэзцев побывало 4 безответных мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.48, на ничью за 4.84, а на «Сампдорию» — за 7.10.
«Наполи» не должен допустить очередной потери очков.
Шесть последних очных поединков этих соперников завершились победами неаполитанцев. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.29.