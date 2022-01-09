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    Уверенная победа «Наполи»?

    «Наполи» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Серия А, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Сампдория»
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    Дрис Мертенс
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 18:30 мск. «Наполи» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Января 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 18:30 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч Наполи — Сампдория

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    «Наполи» предсказывали борьбу за Скудетто, и все начиналось позитивно. Однако ряд неудач отбросили команду аж на 3 строчку.

    При этом оборона неаполитанцев — главная сила команды. В 20 встречах она дала результативный сбой только 15 раз.

    Вот только атакует «Наполи» не столь мощно. 36 забитых мячей — это на 13 меньше, чем у лидера «Интера».

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    В предыдущем своем поединке команда снова разочаровала. Потеря очков в матче с «Ювентусом» (1:1) отпустила вперед «Интер» и даже «Милан».

    «Сампдория»

    Генуэзцы традиционно не блещут стабильностью. Нынешнее 15 место, конечно, критическим не назовешь, но отрыв от опасной зоны измеряется лишь 7 очками.

    При неплохой атаке, оборону генуэзцев вполне можно считать самым проблемным звеном. Все-таки 37 пропущенных мячей в 20 матчах — явно многовато.

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    • К слову, в минувшем туре «Сампдория» сенсационно уступила в родных стенах «Кальяри» (1:2). Последняя же виктория случилась почти месяц назад.

    В первом круге «Сампдория» была просто-таки деклассирована неаполитанцами. В воротах генуэзцев побывало 4 безответных мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.48, на ничью за 4.84, а на «Сампдорию» — за 7.10.

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    «Наполи» не должен допустить очередной потери очков.

    Оборона генуэзцев является одной из самых ненадежных в лиге.

    Шесть последних очных поединков этих соперников завершились победами неаполитанцев. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.29.

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    «Наполи» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Наполи»?
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