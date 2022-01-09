«Наполи» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 18:30 мск. «Наполи» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» предсказывали борьбу за Скудетто, и все начиналось позитивно. Однако ряд неудач отбросили команду аж на 3 строчку.

При этом оборона неаполитанцев — главная сила команды. В 20 встречах она дала результативный сбой только 15 раз.

Вот только атакует «Наполи» не столь мощно. 36 забитых мячей — это на 13 меньше, чем у лидера «Интера».

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В предыдущем своем поединке команда снова разочаровала. Потеря очков в матче с «Ювентусом» (1:1) отпустила вперед «Интер» и даже «Милан».

«Сампдория»

Генуэзцы традиционно не блещут стабильностью. Нынешнее 15 место, конечно, критическим не назовешь, но отрыв от опасной зоны измеряется лишь 7 очками.

При неплохой атаке, оборону генуэзцев вполне можно считать самым проблемным звеном. Все-таки 37 пропущенных мячей в 20 матчах — явно многовато.

К слову, в минувшем туре «Сампдория» сенсационно уступила в родных стенах «Кальяри» (1:2). Последняя же виктория случилась почти месяц назад.

В первом круге «Сампдория» была просто-таки деклассирована неаполитанцами. В воротах генуэзцев побывало 4 безответных мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.48, на ничью за 4.84, а на «Сампдорию» — за 7.10.

«Наполи» не должен допустить очередной потери очков.

Оборона генуэзцев является одной из самых ненадежных в лиге.

Шесть последних очных поединков этих соперников завершились победами неаполитанцев. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.29.