Камерун
Сборная Камеруна успешно прошла второй раунд квалификации на Чемпионат мира. «Неукротимые львы» переиграли сильных ивуарийцев, и заняли 1 место в группе.
Камерунцы традиционно сильны в атаке. Причем команда выиграла в четырех своих последних матчах.
С обороной у камерунцев тоже все прекрасно. В 6 матчах отбора на Чемпионат мира пропущено всего 3 мяча.
Разумеется, Камерун постарается начать Кубок африканских наций ударно. Как и положено одному из фаворитов, команда будет активно атаковать.
Буркина-Фасо
Эта команда тоже выглядит не так просто. Сборная Буркина-Фасо до последнего билась с Алжиром за лидерство в отборочной группе на Мундиаль.
Все решалось в последнем туре, в котором алжирцы сумели добыть нужный ничейный результат (2:2). Тем не менее, игра команды оставила приятное впечатление.
В составе команды стоит отметить голкипера Эрве Коффи. Страж ворот наверняка будет центральной фигурой матча с камерунцами.
Отношения с Камеруном у сборной Буркина-Фасо весьма непростые. Из пяти последних очных поединков соперники по разы обменялись победами.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.60, на ничью за 3.40, а на Буркина-Фасо — за 5.75.
Сильные камерунцы постараются начать турнир победой.
Буркина-Фасо также
Обе команды не испытывают трудностей с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.50.