Камерун сыграет на своем поле с Буркина-Фасо в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 9 января, начало — в 19:00 мск. Камерун — Буркина-Фасо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Камерун

Сборная Камеруна успешно прошла второй раунд квалификации на Чемпионат мира. «Неукротимые львы» переиграли сильных ивуарийцев, и заняли 1 место в группе.

Камерунцы традиционно сильны в атаке. Причем команда выиграла в четырех своих последних матчах.

С обороной у камерунцев тоже все прекрасно. В 6 матчах отбора на Чемпионат мира пропущено всего 3 мяча.

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Разумеется, Камерун постарается начать Кубок африканских наций ударно. Как и положено одному из фаворитов, команда будет активно атаковать.

Буркина-Фасо

Эта команда тоже выглядит не так просто. Сборная Буркина-Фасо до последнего билась с Алжиром за лидерство в отборочной группе на Мундиаль.

Все решалось в последнем туре, в котором алжирцы сумели добыть нужный ничейный результат (2:2). Тем не менее, игра команды оставила приятное впечатление.

В составе команды стоит отметить голкипера Эрве Коффи. Страж ворот наверняка будет центральной фигурой матча с камерунцами.

Отношения с Камеруном у сборной Буркина-Фасо весьма непростые. Из пяти последних очных поединков соперники по разы обменялись победами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.60, на ничью за 3.40, а на Буркина-Фасо — за 5.75.

Сильные камерунцы постараются начать турнир победой.

Буркина-Фасо также неплохо выглядит в атаке .

Обе команды не испытывают трудностей с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.50.