ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовАнтигерои 2021-го: пузырь Суперлиги, тонущая «Барса» и полевой командир сборной России Вудворд (слева) уступает пост АрнольдуУход Вудворда дарит «Манчестер Юнайтед» надежду Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы
  • 00:25
    • Гол Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с гладбахской «Боруссией»
  • 00:52
    • «Ман Сити» разгромил «Суиндон» в Кубке Англии, Жесус не забил пенальти
  • 21:50
    • Источник: Миранчук не хочет переходить из «Аталанты» в «Дженоа»
  • 19:21
    • СКА «всухую» обыграл «Торпедо»
  • 18:54
    • ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года
    Все новости спорта

    Камерун и Буркина-Фасо устроят голевой обмен?

    Камерун — Буркина-Фасо. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Кубок африканских наций, 9 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Камеруна
    Прогноз и ставки на Камерун — Буркина-Фасо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андре Онана
    Камерун сыграет на своем поле с Буркина-Фасо в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 9 января, начало — в 19:00 мск. Камерун — Буркина-Фасо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Камерун

    Сборная Камеруна успешно прошла второй раунд квалификации на Чемпионат мира. «Неукротимые львы» переиграли сильных ивуарийцев, и заняли 1 место в группе.

    Камерунцы традиционно сильны в атаке. Причем команда выиграла в четырех своих последних матчах.

    С обороной у камерунцев тоже все прекрасно. В 6 матчах отбора на Чемпионат мира пропущено всего 3 мяча.

    Все прогнозы на футбол

    Разумеется, Камерун постарается начать Кубок африканских наций ударно. Как и положено одному из фаворитов, команда будет активно атаковать.

    Буркина-Фасо

    Эта команда тоже выглядит не так просто. Сборная Буркина-Фасо до последнего билась с Алжиром за лидерство в отборочной группе на Мундиаль.

    Все решалось в последнем туре, в котором алжирцы сумели добыть нужный ничейный результат (2:2). Тем не менее, игра команды оставила приятное впечатление.

  • Лучшие тренеры-2021: Тухель стал откровением года
  • LiveSport.Ru подводит итоги 2021 года. На очереди — лучшие тренеры мира
  • 06/01/2022

    • В составе команды стоит отметить голкипера Эрве Коффи. Страж ворот наверняка будет центральной фигурой матча с камерунцами.

    Отношения с Камеруном у сборной Буркина-Фасо весьма непростые. Из пяти последних очных поединков соперники по разы обменялись победами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.60, на ничью за 3.40, а на Буркина-Фасо — за 5.75.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Сильные камерунцы постараются начать турнир победой.

    Буркина-Фасо также неплохо выглядит в атаке.

    Обе команды не испытывают трудностей с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Каролина — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Шаповалов — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Чилич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Осака — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Барти — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Надаль — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мансфилд Таун — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бёрнли — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Камерун — Буркина-Фасо: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Камерун и Буркина-Фасо устроят голевой обмен?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры