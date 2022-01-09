«Бенфика» сыграет на своем поле с «Пасуш де Феррейрой» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 9 января, начало — в 21:00 мск. «Бенфика» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» на текущий момент откололась от дуэта лидеров чемпионата. Отставание от вечных конкурентов составляет 7 очков.

В предыдущем туре «Бенфика» имела все шансы это расстояние сократить. Между тем, поражение от «Порту» (3:1) эти надежды растопило, словно мартовский снег.

Причем до того команда вылетела еще из Кубка Португалии. Причем вновь на пути команды встали «драконы» (3:0).

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Поле двух чувствительных поражений «орлы» постараются оперативно прийти в себя. Для этого лиссабонцы будут активно атаковать с первых минут матча.

«Пасуш де Феррейра»

Середняк Примейра-лиги верен себе. 10 место на данный момент — показатель реальной силы команды.

Впрочем, «Пасуш де Феррейра» крайне слабо атакует. В 16 сыгранных матчах забито всего 13 мячей.

К слову, в минувшем туре «Пасуш де Феррейра» добыла три важнейших пункта. Правда, виктория над «Санта Кларой» (2:1) вышла по-настоящему трудовой.

Причем оба мяча в том поединке записал на свой счет Денилсон. Бразильский форвард уже 5 раз отличился в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.19, на ничью за 7.20, а на «Пасуш де Феррейру» — за 15.00.

«Бенфика» намеревается прервать серию неудач .

Слабая атака не позволяет гостям рассчитывать на позитивный исход этой встречи.

Сверхмотивированные «орлы» не допустят осечки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Фора «Бенфики» -2.5 с коэффициентом 2.46.