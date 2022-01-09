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    «Орлы» разгромят середняка?

    «Бенфика» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, Примейра-Лига, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Пасуш де Феррейра»
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    Дарвин Нуньес
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Пасуш де Феррейрой» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 9 января, начало — в 21:00 мск. «Бенфика» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 09 Января 2022 года
    Бенфика
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    •  Бенфика 21:00 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
  • Пасуш де Феррейра
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    Коэффициенты на матч Бенфика — Пасуш де Феррейра

  • 1
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  • 6.50
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    «Бенфика» на текущий момент откололась от дуэта лидеров чемпионата. Отставание от вечных конкурентов составляет 7 очков.

    В предыдущем туре «Бенфика» имела все шансы это расстояние сократить. Между тем, поражение от «Порту» (3:1) эти надежды растопило, словно мартовский снег.

    Причем до того команда вылетела еще из Кубка Португалии. Причем вновь на пути команды встали «драконы» (3:0).

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    Поле двух чувствительных поражений «орлы» постараются оперативно прийти в себя. Для этого лиссабонцы будут активно атаковать с первых минут матча.

    «Пасуш де Феррейра»

    Середняк Примейра-лиги верен себе. 10 место на данный момент — показатель реальной силы команды.

    Впрочем, «Пасуш де Феррейра» крайне слабо атакует. В 16 сыгранных матчах забито всего 13 мячей.

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    • К слову, в минувшем туре «Пасуш де Феррейра» добыла три важнейших пункта. Правда, виктория над «Санта Кларой» (2:1) вышла по-настоящему трудовой.

    Причем оба мяча в том поединке записал на свой счет Денилсон. Бразильский форвард уже 5 раз отличился в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.19, на ничью за 7.20, а на «Пасуш де Феррейру» — за 15.00.

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    «Бенфика» намеревается прервать серию неудач.

    Слабая атака не позволяет гостям рассчитывать на позитивный исход этой встречи.

    Сверхмотивированные «орлы» не допустят осечки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Фора «Бенфики» -2.5 с коэффициентом 2.46.

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    «Бенфика» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. «Орлы» разгромят середняка?
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