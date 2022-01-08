«Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Ротерхэм Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Ротерхэм Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» текущий сезон проводит в Чемпионшипе. При этом команда борется за выход в АПЛ.

В минувшем туре «Куинз Парк Рейнджерс» добыл вторую победу к ряду. На выезде «рейнджеры» расправились с «Бирмингемом» (1:2).

Парадокс, но команда лучше играет в гостях, нежели дома. Так, до двух последних выездных побед «рейнджеры» дважды к ряду уступили в родных стенах.

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«Куинз Парк Рейнджерс» традиционно сложно играет с «Ротерхэмом». Из трех последних очных поединков команда выиграла только раз при двух поражениях.

«Ротерхэм Юнайтед»

Эта команда сейчас выступает в третьем по рангу дивизионе Англии. Более того, «Ротерхэм» там лидирует, набрав 50 очков.

«Ротерхэм Юнайтед» атакует довольно мощно (45 голов). Да и оборона у команды лучшая в лиге (17 пропущенных мячей).

Минувший тур команда провела продуктивно. Дома был обыгран непростой оппонент в виде некогда знаменитого «Болтона» (2:1).

Прошла команда и в следующий раунд Кубка английской лиги, обыграв «Крю» (2:4). И теперь интересно, хватит ли у «Ротерхэма» сил на третий турнир?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.01, на ничью за 3.60, а на «Ротерхэм Юнайтед» — за 3.70.

«Куинз Парк Рейнджерс» в последних матчах выглядел впечатляюще .

«Ротерхэм Юнайтед» вряд ли осилит борьбу на трех фронтах.

«Рейнджеры» твердо намерены прервать серию неудач на своем поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.01.