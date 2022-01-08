ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы «Челси» — «Тоттенхэм»Тухель преподал урок Лукаку и доказал, кто в «Челси» босс Томас ТухельЛучшие тренеры-2021: Тухель стал откровением года
  • 00:37
    • «Ювентус» поделил очки с «Наполи»
  • 22:31
    • «Милан» в большинстве обыграл «Рому», Ибрагимович не забил пенальти
  • 01:25
    • «Атлетико» разгромил «Райо Махадаонда» в 1/16 финала Кубка Испании
  • 22:18
    • Черчесов: Я демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может
    Все новости спорта

    Долгожданная домашняя победа «рейнджеров»?

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Ротерхэм Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Кубок Англии, 8 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на Куинз Парк Рейнджерс Прогнозы на Ротерхэм
    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Ротерхэм Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чарли Остин
    «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Ротерхэм Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Ротерхэм Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» текущий сезон проводит в Чемпионшипе. При этом команда борется за выход в АПЛ.

    В минувшем туре «Куинз Парк Рейнджерс» добыл вторую победу к ряду. На выезде «рейнджеры» расправились с «Бирмингемом» (1:2).

    Парадокс, но команда лучше играет в гостях, нежели дома. Так, до двух последних выездных побед «рейнджеры» дважды к ряду уступили в родных стенах.

    Все прогнозы на футбол

    «Куинз Парк Рейнджерс» традиционно сложно играет с «Ротерхэмом». Из трех последних очных поединков команда выиграла только раз при двух поражениях.

    «Ротерхэм Юнайтед»

    Эта команда сейчас выступает в третьем по рангу дивизионе Англии. Более того, «Ротерхэм» там лидирует, набрав 50 очков.

    «Ротерхэм Юнайтед» атакует довольно мощно (45 голов). Да и оборона у команды лучшая в лиге (17 пропущенных мячей).

  • Тухель преподал урок Лукаку и доказал, кто в «Челси» босс
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
  • Вчера

    • Минувший тур команда провела продуктивно. Дома был обыгран непростой оппонент в виде некогда знаменитого «Болтона» (2:1).

    Прошла команда и в следующий раунд Кубка английской лиги, обыграв «Крю» (2:4). И теперь интересно, хватит ли у «Ротерхэма» сил на третий турнир?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.01, на ничью за 3.60, а на «Ротерхэм Юнайтед» — за 3.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Куинз Парк Рейнджерс» в последних матчах выглядел впечатляюще.

    «Ротерхэм Юнайтед» вряд ли осилит борьбу на трех фронтах.

    «Рейнджеры» твердо намерены прервать серию неудач на своем поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.49
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Йени Малатьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Санта Клара — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аморебьета — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мансфилд Таун — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 15:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бёрнли — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Ротерхэм Юнайтед»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Долгожданная домашняя победа «рейнджеров»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры