Коэффициенты на матч Ньюкасл — Кембридж Юнайтед
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» только начинает борьбу в Кубке Англии. По итогам 19 туров в АПЛ клуб набрал всего 11 баллов и разместился на предпоследнем месте в турнирной таблице.
В данном первенстве «Сороки» смогли добыть только одну викторию, которую добыли в начале декабря, обыграв на своем поле соседа по турнирке «Бернли» со счетом 1:0.
Еще восемь раз коллектив играл вничью и потерпел десять фиаско.
В своей последней проведенной игре «черно-белые» расписали почетную домашнюю мировую с «Манчестер Юнайтед», сыграв 1:1. Перед этим они проиграли три поединка подряд, и два из них по 0:4.
«Кембридж Юнайтед»
«Кембридж Юнайтед» уже преодолел две стадии старейшего в мире турнира. Борьбу в нем он начал еще 6 ноября 2021 года, когда сыграл вничью с «Нортхэмптоном» (2:2) на выезде.
В домашней переигровке команда одержала победу с результатом 3:1. После этого опять-таки на своем поле ей удалось обыграть в 1/64 финала «Экстер Сити» (2:1).
Клуб выступает в третьем по рангу дивизионе страны — Лиге 1. По итогам 24 поединков он занимает 16-ю позицию из 24-х с отрывом в пять очков от зоны вылета.
На сегодня коллектив не знает успеха в последних трех матчах, которые пришлись на чемпионат. В них он дважды проиграл и один раз сыграл вничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.
Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,91.