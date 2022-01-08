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    Позволит ли Кубок Англии вернуться к победам «Ньюкаслу»?

    «Ньюкасл» — «Кембридж Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Кубок Англии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Кембридж Юнайтед»
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    «Ньюкасл» начинает борьбу в Кубке Англии
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Кембридж Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Ньюкасл» — «Кембридж Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2022 года
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    Коэффициенты на матч Ньюкасл — Кембридж Юнайтед

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» только начинает борьбу в Кубке Англии. По итогам 19 туров в АПЛ клуб набрал всего 11 баллов и разместился на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    В данном первенстве «Сороки» смогли добыть только одну викторию, которую добыли в начале декабря, обыграв на своем поле соседа по турнирке «Бернли» со счетом 1:0.

    Еще восемь раз коллектив играл вничью и потерпел десять фиаско.

    Все прогнозы на футбол

    В своей последней проведенной игре «черно-белые» расписали почетную домашнюю мировую с «Манчестер Юнайтед», сыграв 1:1. Перед этим они проиграли три поединка подряд, и два из них по 0:4.

    «Кембридж Юнайтед»

    «Кембридж Юнайтед» уже преодолел две стадии старейшего в мире турнира. Борьбу в нем он начал еще 6 ноября 2021 года, когда сыграл вничью с «Нортхэмптоном» (2:2) на выезде.

    В домашней переигровке команда одержала победу с результатом 3:1. После этого опять-таки на своем поле ей удалось обыграть в 1/64 финала «Экстер Сити» (2:1).

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  • 03/01/2022

    • Клуб выступает в третьем по рангу дивизионе страны — Лиге 1. По итогам 24 поединков он занимает 16-ю позицию из 24-х с отрывом в пять очков от зоны вылета.

    На сегодня коллектив не знает успеха в последних трех матчах, которые пришлись на чемпионат. В них он дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,91.

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    «Ньюкасл» — «Кембридж Юнайтед»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Позволит ли Кубок Англии вернуться к победам «Ньюкаслу»?
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