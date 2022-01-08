«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Кембридж Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Ньюкасл» — «Кембридж Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» только начинает борьбу в Кубке Англии. По итогам 19 туров в АПЛ клуб набрал всего 11 баллов и разместился на предпоследнем месте в турнирной таблице.

В данном первенстве «Сороки» смогли добыть только одну викторию, которую добыли в начале декабря, обыграв на своем поле соседа по турнирке «Бернли» со счетом 1:0.

Еще восемь раз коллектив играл вничью и потерпел десять фиаско.

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В своей последней проведенной игре «черно-белые» расписали почетную домашнюю мировую с «Манчестер Юнайтед», сыграв 1:1. Перед этим они проиграли три поединка подряд, и два из них по 0:4.

«Кембридж Юнайтед»

«Кембридж Юнайтед» уже преодолел две стадии старейшего в мире турнира. Борьбу в нем он начал еще 6 ноября 2021 года, когда сыграл вничью с «Нортхэмптоном» (2:2) на выезде.

В домашней переигровке команда одержала победу с результатом 3:1. После этого опять-таки на своем поле ей удалось обыграть в 1/64 финала «Экстер Сити» (2:1).

Клуб выступает в третьем по рангу дивизионе страны — Лиге 1. По итогам 24 поединков он занимает 16-ю позицию из 24-х с отрывом в пять очков от зоны вылета.

На сегодня коллектив не знает успеха в последних трех матчах, которые пришлись на чемпионат. В них он дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,91.