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    Сможет ли «Барса» набрать три очка на поле «Гранады»?

    «Гранада» — «Барселона». Прогноз (к. 2.11) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 8 января 2022 года

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    После смены главного тренера «Барса» ни разу не проигрывала на выезде в рамках Ла Лиги
    «Барселона» сыграет на выезде против «Гранады» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 января, начало — в 20:30 мск. «Гранада» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Января 2022 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:30 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч Гранада — Барселона

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  • 4.00
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
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    «Гранада»

    «Гранада» занимает 13-е место в таблице Ла Лиги после 19-ти туров, в которых набрала 23 очка.

    В прошлое воскресенье «Гранада» сыграла на выезде вничью с «Эльче». Встреча завершилась со счетом 0:0.

    А перед этим команда Роберта Морено одержала победы над «Мальоркой» и «Атлетико». В игре с мадридским клубом «Гранада» пропустила уже на второй минуте, но в итоге сделала камбэк.

    Все прогнозы на футбол

    Беспроигрышная серия «Гранады» в Ла Лиге составляет уже шесть матчей (три победы и три ничьи).

    «Барселона»

    «Барселона» тем временем набрала 31 очко в 19-ти матчах и находится на пятой строчке. Отставание от «Реала» составляет 15 очков, но сейчас в каталонском клубе сконцентрированы на том, чтобы финишировать в топ-4, о чемпионском титуле речь в этом сезоне не идет.

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    • Судя по всему, дела постепенно начинают налаживаться. Несмотря на непростую кадровую ситуацию из-за коронавируса и травм «Барса» начала новый год с двух побед.

    Сначала команда Хави выиграла в гостях у «Мальорки» (1:0). Единственный гол забил Люк де Йонг. А потом была волевая победа над «Линаресом» (2:1) в Кубке Испании.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Важно отметить, что после смены главного тренера «Барса» ни разу не проигрывала на выезде в рамках Ла Лиги (две победы и три ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Гранаду» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Барселоны» — за 1.73.

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    К предстоящей игре кадровая ситуация в «Барсе», судя по всему, будет уже не такой сложной, как на прошлой неделе, когда Хави действительно пришлось ломать голову, чтобы собрать стартовый состав.

    Ну и самое главное: «Барса» с приходом Хави действительно стала играть лучше. Несмотря на то, что новый тренерский штаб вовсю вводит в состав молодежь. В общем, победа каталонцев на поле «Гранады» не станет сюрпризом.

    Ставка — победа «Барселоны» + тотал матча меньше 4,5 за 2.11.

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    «Гранада» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барса» набрать три очка на поле «Гранады»?
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