«Барселона» сыграет на выезде против «Гранады» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 января, начало — в 20:30 мск. «Гранада» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» занимает 13-е место в таблице Ла Лиги после 19-ти туров, в которых набрала 23 очка.

В прошлое воскресенье «Гранада» сыграла на выезде вничью с «Эльче». Встреча завершилась со счетом 0:0.

А перед этим команда Роберта Морено одержала победы над «Мальоркой» и «Атлетико». В игре с мадридским клубом «Гранада» пропустила уже на второй минуте, но в итоге сделала камбэк.

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Беспроигрышная серия «Гранады» в Ла Лиге составляет уже шесть матчей (три победы и три ничьи).

«Барселона»

«Барселона» тем временем набрала 31 очко в 19-ти матчах и находится на пятой строчке. Отставание от «Реала» составляет 15 очков, но сейчас в каталонском клубе сконцентрированы на том, чтобы финишировать в топ-4, о чемпионском титуле речь в этом сезоне не идет.

Судя по всему, дела постепенно начинают налаживаться. Несмотря на непростую кадровую ситуацию из-за коронавируса и травм «Барса» начала новый год с двух побед.

Сначала команда Хави выиграла в гостях у «Мальорки» (1:0). Единственный гол забил Люк де Йонг. А потом была волевая победа над «Линаресом» (2:1) в Кубке Испании.

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Важно отметить, что после смены главного тренера «Барса» ни разу не проигрывала на выезде в рамках Ла Лиги (две победы и три ничьи).

Прогноз и ставка

На «Гранаду» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Барселоны» — за 1.73.

К предстоящей игре кадровая ситуация в «Барсе», судя по всему, будет уже не такой сложной, как на прошлой неделе, когда Хави действительно пришлось ломать голову, чтобы собрать стартовый состав.

Ну и самое главное: «Барса» с приходом Хави действительно стала играть лучше. Несмотря на то, что новый тренерский штаб вовсю вводит в состав молодежь. В общем, победа каталонцев на поле «Гранады» не станет сюрпризом.

Ставка — победа «Барселоны» + тотал матча меньше 4,5 за 2.11.