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    Поединок должен быть результативным

    «Аморебьета» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, чемпионат Испании, 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аморебьета» — «Тенерифе»
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    «Тенерифе»
    В рамках 23-го тура испанской Сегунды «Аморебьета» в родных стенах сразится с «Тенерифе». Поединок пройдет 7 января и начнется в 23:00 по мск. «Аморебьета» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аморебьета»

    «Аморебьета» поднялась из третьего дивизиона, и сейчас в Сегунде находясь на четвертой позиции с конца, отставая на четыре балла от безопасной строки.

    Баски в данном первенстве смогли выиграть только три поединка за 22 проведенные игры, последняя из которых состоялась в начале декабря в гостях над «Малагой» со счетом 2:1.

    После этого «синие» последующие три матча завершили мировыми результатами, поочередно поделив очки дома с «Лас-Пальмасом» (1:1), а также на выезде с «Понферрадиной» (1:1) и «Бургасом» (2:2).

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    11 из 20 баллов «Аморебьета» заработала в родных стенах, выиграв две встречи, трижды уступив и пять матчей завершив мировыми исходами.

    «Тенерифе»

    У «Тенерифе» на счету находится 38 зачетных пунктов, с которыми он идет на четвертом месте, второй строке уступая четыре балла, а вот от лидера отстает на много.

    За 22 проведенные встречи канарцы смогли победить в половине из них, еще они пять раз играли вничью и шесть раз уходили с поля поверженными. Разница мячей составляет 28:17.

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  • 02/01/2022

    • К данной игре островитяне подходят после домашнего поражения от «Лас-Пальмаса» 0:1. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой три поединка выиграли и дважды расписали мировые.

    В целом, на выезде «Тенерифе» в этом розыгрыше Сегунды выступает неплохо, выиграв пять игр при трех мировых исходах и трех фиаско.

    В первом круге «Тенерифе» дома обыграл «Аморебьету» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Аморебьета» — «Тенерифе»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Аморебьеты» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.24.

    В зимний период обе команды свои матчи завершали в основном с 2-3 забитыми мячами. Вот так и сейчас ожидаем данное количество результативных действий.

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    «Аморебьета» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на футбол. Поединок должен быть результативным
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