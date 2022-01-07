В рамках 23-го тура испанской Сегунды «Аморебьета» в родных стенах сразится с «Тенерифе». Поединок пройдет 7 января и начнется в 23:00 по мск. «Аморебьета» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аморебьета»

«Аморебьета» поднялась из третьего дивизиона, и сейчас в Сегунде находясь на четвертой позиции с конца, отставая на четыре балла от безопасной строки.

Баски в данном первенстве смогли выиграть только три поединка за 22 проведенные игры, последняя из которых состоялась в начале декабря в гостях над «Малагой» со счетом 2:1.

После этого «синие» последующие три матча завершили мировыми результатами, поочередно поделив очки дома с «Лас-Пальмасом» (1:1), а также на выезде с «Понферрадиной» (1:1) и «Бургасом» (2:2).

Все прогнозы на футбол

11 из 20 баллов «Аморебьета» заработала в родных стенах, выиграв две встречи, трижды уступив и пять матчей завершив мировыми исходами.

«Тенерифе»

У «Тенерифе» на счету находится 38 зачетных пунктов, с которыми он идет на четвертом месте, второй строке уступая четыре балла, а вот от лидера отстает на много.

За 22 проведенные встречи канарцы смогли победить в половине из них, еще они пять раз играли вничью и шесть раз уходили с поля поверженными. Разница мячей составляет 28:17.

К данной игре островитяне подходят после домашнего поражения от «Лас-Пальмаса» 0:1. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой три поединка выиграли и дважды расписали мировые.

В целом, на выезде «Тенерифе» в этом розыгрыше Сегунды выступает неплохо, выиграв пять игр при трех мировых исходах и трех фиаско.

В первом круге «Тенерифе» дома обыграл «Аморебьету» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Аморебьета» — «Тенерифе»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.16.

На викторию «Аморебьеты» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.24.

В зимний период обе команды свои матчи завершали в основном с 2-3 забитыми мячами. Вот так и сейчас ожидаем данное количество результативных действий.