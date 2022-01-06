Первая встреча полуфинала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится 6 января. Матч на «Энфилде» начнется в 22:45 мск. «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» дважды побеждали в Кубке английской лиги (в 1987-м и в 1993 годах). До финала в этом турнире лондонцы в предыдущий раз дошли в 2018-м году.

На предыдущих стадиях турнира подопечными Микеля Артеты были пройдены «Вест Бромвич» (6:0), АФК «Уимблдон» (3:0), «Лидс» (2:0) и «Сандерленд» (5:1).

В последних матчах АПЛ «Арсенал» в гостях разгромил «Норвич» (5:0), а потом на своем поле уступил «Манчестер Сити» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

После 20 матчей АПЛ «Арсенал» с 35 очками идет 4-м. Разница мячей 33-25, Эмил Смит-Роу забил 8. Не сыграют Эль-Ненни, Пепе, Колашинац, Парти, Обамеянг, Магальяэс, под вопросом Нкетия.

«Ливерпуль»

Ливерпульцы, как и «Манчестер Сити», больше всех владели трофеем Кубка английской лиги — по 8 раз. Но в последний раз команда побеждала в этом турнире в сезоне-2011/12.

В нынешнем розыгрыше мерсисайдцы на выезде обыграли в основное время «Норвич» (3:0) и «Престон» (2:0), а также дома по пенальти прошла «Лестер» (3:3, 5:4).

В последних матчах АПЛ подопечные Юргена Клоппа в гостях проиграли «Лестеру» (0:1) и сыграли вничью с «Челси» (2:2).

Календарь и таблица АПЛ

После 20 туров АПЛ «Ливерпуль» с 42 очками идет 3-м. Разница мячей 52-18. Не сыграют Минамино, Ориги, Филлипс, Салах, Мане, Эллиот, Алькантра. Под вопросом Фирмино, Аллисон, Матип и сам Клопп.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенал» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.33, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Ливерпуль» — 3.05.

В первом круге АПЛ «Ливерпуль» дома разгромил «Арсенал» (4:0). В прошлом сезоне «Арсенал» в АПЛ проиграл в гостях (1:3) и дома (0:3), а в 4-м раунде Кубка лиги победили дома по пенальти (0:0, 5:4).

В Кубке английской лиги ливерпульцы не проигрывают в основное время в 5 матчах. Прогнозируем, что и в этой встрече «Ливерпуль» не проиграет в основное время .