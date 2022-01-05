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    «Барселона» не заметит провинциалов?

    «Линарес» — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок Испании, 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Линарес» — «Барселона»
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    Френки Де Йонг
    «Линарес» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 января, начало — в 21:30 мск. «Линарес» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Линарес»

    «Линарес» нынешний сезон проводит в Примере РФЕФ — третьем по силе испанском дивизионе. Правда, результаты команды хромают на обе ноги — лишь 14 место в лиге.

    Парадокс, но у команды положительная разница забитых и пропущенных мячей (23:22). Да и отставание от первой пятерки составляет только 6 очков.

    В предыдущем раунде Кубка Испании «Линарес» сотворил мини-сенсацию. Команда переиграла представителя Примеры «Алавес» (2:1).

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    При всей мотивационной составляющей «Линаресу» будет крайне сложно тягаться с каталонцами. Пусть даже команда Хави далека от своей идеальной формы.

    «Барселона»

    Перестройка в «Барселоне» продолжается. Хави пытается фактически заново поставить команде игру, однако 7 место в чемпионате все равно считается провалом.

    Ко всем бедам прибавились и кадровые трудности. Ряд основных исполнителей находятся в лазарете, и на одной молодежи протянуть будет непросто.

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    • Хави еще придется потрудиться, дабы собрать обойму исполнителей. Наверняка вновь придется ориентироваться на молодежь.

    Особенно чувствительна для каталонцев потеря Мемфиса Депая. Голландец травмирован, а равнозначной замены ему нет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.28, на ничью за 5.50, а на «Мальорку» — за 12.00.

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    «Линарес» вряд ли сможет сдержать мотивированную каталонскую молодежь.

    Даже без ряда ведущих исполнителей каталонцы должны обыгрывать столь скромного оппонента.

    Команда Хави при любой ротации не должна испытать трудностей в матче с представителем третьего дивизиона. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1.75 с коэффициентом 2.05.

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    «Линарес» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на футбол. «Барселона» не заметит провинциалов?
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