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    Сможет ли «Гуанчжоу» продлить беспроигрышную серию в матчах с «Шанхаем»?

    «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу». Прогноз (к. 1.91) и ставки на футбол, Суперлига, 4 января 2022 год

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу»
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    В матче 22 тура чемпионата Китая встретятся «Шанхай Порт» и «Гуанчжоу». Поединок плей-офф Чемпионшипа Суперлиги состоится 4 января в 10:30 мск. «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шанхай Порт»

    Хозяева подходят к матчу с 42 очками. Они занимают 3 место, находясь в зоне Лиги чемпионов. При этом в случае победы команда сможет подняться в зону прямого попадания в групповую стадию.

    «Шанхай Порт» не проигрывает в чемпионате уже 4 тура, причем серию коллектив начал как раз с ничьи в матче против «Гуанчжоу» (0:0). После этого «красные орлы» дома обыграли «Шеньчжэнь» со счетом 3:1.

    Продолжив побеждать, «Шанхай» выиграл у «Гуанчжоу Сити» 2:1. Победная серия прервалась 1 января в матче с «Шаньдун Тайшань», который завершился ничьей 1:1.

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    На данный момент «Шанхай Порт» — лучшая команда чемпионата по показателю надежности. Ее оборона допустила лишь 14 результативных ошибок.

    «Гуанчжоу»

    Гости идут на второй позиции с 44 очками и от результата предстоящей встречи будет зависеть, на какой строчке останется клуб через тур.

    «Гуанчжоу» выиграл 3 матча подряд, причем без единого пропущенного мяча. 26 декабря «китайские тигры» победили «Бэйцзин Гоань» 1:0. После минимальной «виктории» коллектив с одинаковым результатом 2:0 выиграл у «Хэбэя» и «Чанчунь Ятай».

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    • «Гуанчжоу» имеет второй показатель по выступлениям на выезде. Из 10 встреч у него выиграно 5 при трех поражениях и двух ничьих.

    Если «горожанам» удастся отыграть на ноль в предстоящем матче, то это будет уже шестой поединок подряд без пропущенных голов.

    Прогноз и ставка

    Победу «Шанхай Порт» букмекеры оценивают коэффициентом 1.75. На победу «Гуанчжоу» они предлагают 4.70. Ничья выставлена с котировкой 3.70.

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    В последнее время матчи с участием команд не приносят зрителям много голов. В трех играх подряд тотал был не больше двух. История может повториться, если учитывать, что все декабрьские матчи Суперлиги с участием «Гуанчжоу» завершались с тоталом меньше 2.5.

    В таком случае рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5 с котировкой 1.91.

    «Гуанчжоу» не проигрывает «Шанхаю» в чемпионате уже 3 матча подряд. Поставить на то, что команда сделает это снова, можно с коэффициентом 2.08.

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    «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Гуанчжоу» продлить беспроигрышную серию в матчах с «Шанхаем»?
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