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    Сможет ли «Бургос» добыть первую победу над «Аморебьетой»?

    «Бургос» — «Аморебьета». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, чемпионат Испании, 31 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бургос» — «Аморебьета»
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    «Бургос»
    В рамках 22-го тура испанской Сегунды «Бургос» в родных стенах сразится с «Аморебьетой». Поединок пройдет 31 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Бургос» — «Аморебьета»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бургос»

    «Бургос», который только поднялся из третьей лиги, пока неплохо себя зарекомендовал в Сегунде, завершив первый круг на десятой позиции в турнирке в четырех очках отставания от зоны плей-офф.

    «Бело-черные» не особо хорошо провели стартовый отрезок первенства, выиграв только дважды за первые десять туров при четырех поражениях и четырех мировых исходах.

    В последующих же 11 поединках кастильонцы играют бескомпромиссно, шесть раз выиграв и пять встреч проиграв. В минувшем туре у них было гостевое фиаско от «Жироны» со счетом 1:3.

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    20 из 28 баллов «Бургос» заработал на своей территории, шесть раз победив при двух ничьих и двух неудачах. Примечательно то, что пропустил дома коллектив всего четыре мяча за десять игр.

    «Аморебьета»

    «Аморебьета» также поднялась из третьего дивизиона, но выступает слабее, чем предстоящий противни, находясь на третьей позиции с конца, отставая на четыре балла от безопасной строки.

    Баски в данном первенстве смогли выиграть только три поединка за 21 проведенную игру, последняя из которых состоялась в начале этого месяца в гостях над «Малагой» со счетом 2:1.

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    • После этого «синие» последующие два матча завершили мировыми результатами, поочередно поделив очки дома с «Лас-Пальмасом» и на выезде с «Понферрадиной» (оба раза по 1:1).

    Вне родных стен коллектив разжился всего восемью баллами из 19, раз победив при пяти ничьих и таком же количестве поражений.

    В этом году эти команды провели между собой две встречи, обе которые завершили вничью — 1:1 и 2:2. Отметим, что за всю историю противостояний этих команда «Бургос» ни разу не смог обыграть «Аморебьету».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бургоса» предлагают — 2.27.

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    На викторию «Аморебьеты» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.00.

    «Бургос» лучше выступает в этом сезоне, чем «Аморебьета», и даже претендует на пле-офф. В общем, ожидаем в этом матче виктории хозяев, которая должна стать для них первой в данном противостоянии.

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    «Бургос» — «Аморебьета»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 31.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бургос» добыть первую победу над «Аморебьетой»?
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