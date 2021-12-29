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    «Тигры» создадут проблемы «клинкам»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Англии, 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    В среду, 29 декабря, в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сразится с «Халл Сити». Игра начнется в 22:45 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед», вылетевший в прошлом сезоне из АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа находится в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на четыре очка, имея при этом пару игр в запасе.

    «Клинки» туго стартовали в данном первенстве, но затем потихоньку наладили свою игру и начали подниматься по турнирке. Так к данной встрече они подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией.

    Этот удачный период коллектив начал с мировой, а продолжил четырьмя победами подряд, три из которых были «сухими». В своей последней проведенной игре он переиграл в гостях «Фулхэм» со счетом 1:0.

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    Только 14 из 32 баллов «Шеффилд Юнайтед» заработал на своем поле, выиграв всего четыре матча из десяти при четырех проигрышах и двух мировых исходах.

    «Халл Сити»

    После 23 проведенных встреч «Халл» набрал такое же количество баллов, позволяющие ему находится на 19 позиции в турнирной таблице, оторвавшись на четыре пункта от зоны вылета.

    В своей последней проведенной игре первенства «тигры» уступили на выезде «Ноттингему» со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

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    • В этот удачный период коллектив сперва одержал четыре виктории подряд, после чего поочередно расписал мировые с «Редингом» 1:1 в гостях и «Бристоль Сити» 2:2 на своем поле.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Халл» заработал 11 баллов из 23. Коллектив добился всего трех викторий в 12 поединках, семь раз проиграл и дважды сыграл вничью.

    «Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Халл Сити» в последних трех очных встречах, и одну из них в первом круге данного чемпионата на выезде — 3:1.

    Прогноз и ставка на «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Халла» дают — 6.15, ничья оценена — в 4.14.

    «Клинки» набрали хорошую форму в последнее время и только побеждали, но и «Халл» пребывает в неплохих кондициях, уступив только раз за последние семь игр. В общем, ожидаем, что гости смогут в этой игре дать бой хозяевам. Наша ставка — П2 с форой +1.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. «Тигры» создадут проблемы «клинкам»?
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