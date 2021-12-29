«Рединг» на своём поле сыграет против «Фулхэма» в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 29 декабря, начало — 23:00 (мск). «Рединг» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

«Рединг» находится всего лишь на одну строчку выше от зоны вылета турнирной таблицы Чемпионшипа — 21 место и 21 очко. За последние 5 игр в турнире Рединг имеет в активе: побед — 1, поражений — 2 и 2 ничьи.

Множество матчей были перенесены из-за распространения ковида у игроков. Причем ситуация в клубе вовсе была плачевной, даже игроков до 23-ех лет (из 2-ой команды) не набиралось для того, чтобы провести игры с «Лутоном» и «Питерборо». На данный момент ситуация улучшается и матч с «Фулхэмом» должен состояться, но выход из строя основной обоймы игроков неделей раннее точно скажется на «Рединге».

Крайний раз команда провела игру в гостях против клуба «Вест Бромвич» уступив им 1:0.Ранее команда «Рединг» провела домашний поединок с клубом «Халл Сити» и там им удалось заработать 1 очко, матч закончился со счётом 1:1.

«Фулхэм»

«Фулхэм» является одним из лидеров турнирной таблицы Чемпионшипа и занимает второе место, набрав 45 очков. Эта команда в свою очередь, имеет такой результат последних встреч: выиграно — 0, поражения — 1, ничейные исходы — 4.

С середины октября по конец ноября «Фулхэм» наводил ужас на все команды Чемпионшипа. «Дачники» не просто разбирались со своими оппонентами, а уверенно разрывали их оборону. Естественно, что после таких результатов наступил закономерный спад у «Фулхэма», но он затянулся.

В последний раз команда провела игру дома против клуба «Шеффилд Юнайтед». Был забит один гол, которые и решил все в этой встрече, как итог — поражение 0:1. За матч до этого команда «Фулхэм» провела гостевой поединок с клубом «Лутон». В этом противостоянии команды не смогли выявить сильнейшего, матч закончился со счётом 1:1.

Прогноз и ставка

На победу «Рединга» можно поставить за 7.00, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Фулхэма» — за 1.49.

Прогноз — Спад в игре «Фулхэма» затянулся и команда давно не показывала своей красивой и результативной игры. Сейчас им предстоит играть как раз с таким соперником, с которым и можно показать то, что «Фулхэм» заслуженно занимает вторую строчку турнирной таблицы. И откровенно говоря «Рединг» находится в ужасной форме из-за кадровых проблем.

Ставка - «Фулхэм» победа с форой (-1) за 1.81.