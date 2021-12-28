«Уотфорд» сыграет на своём поле против «Вест Хэма» в рамках 20-го тура АПЛ. Матч пройдёт 28 декабря, начало — 18:00 (мск). «Уотфорд» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» идет на 17-й строчке турнирной таблицы в чемпионате Англии с 13 очками после 16 игр. У «шершней» 4 победы, 1 ничья и 11 проигрышей.

«Уотфорд» оказался командой, пострадавшей от переноса матчей больше других участников лиги. «Шершни» столкнулись с эпидемией коронавируса в клубе, поэтому АПЛ перенесла их встречи с «Бернли», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном».

После домашней победы над «Манчестер Юнайтед» (4:1) «Уотфорд» провел четыре матча и не набрал ни одного балла. «Шершни» в гостях проиграли «Лестер Сити» (4:2) и «Брентфорду» (2:1), а в родных стенах уступили «Челси» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:3).

Не смогут помочь команде Квадво Баа, Кристиан Кабасела, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Огенекаро Этебо, Адам Масина и Франсиско Сьерральта.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится на 6-й позиции в таблице АПЛ с 28 баллами. У «молотобойцев» 8 выигрышей, 4 ничьи и 6 поражений в 18 турах.

«Вест Хэм» завершает календарный год в состоянии спада. Футболисты Мойеса не побеждали в официальных встречах с 4 декабря, когда одолели «Челси» на своем поле (3:2). После этого «железные» провели 5 игр в АПЛ, Лиги Европы и Кубке лиги, добыв 1 ничью с «Бернли» (0:0) при 4 поражениях.

В минувшем туре «молотобойцы» дома не справились с «Саутгемптоном» (3:2). Хозяева поля продлили серию без побед в домашних встречах до 3 игр во всех турнирах.

Сегодня не смогут принять участие в игре Курт Зума, Анджело Огбонна и Аарон Крессуэлл.

Прогноз и ставка

Победу «Уотфорда» можно взять за 3.32, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Вест Хэма» — за 2.18.

Прогноз — «Уотфорд» ведет борьбу за выживание. «Вест Хэм», несмотря на серию неудач, все еще котируются претендентом на место в еврокубках. Даже из этого можно сделать вывод, кто в данной паре является фаворитом. Да и кадровые проблемы «Уотфорда» только усугубляют их положение.

Ставка — Победа «Вест Хэма» за 2.18.