ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 21-27 декабря Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду «Манчестер Сити» укрепил лидерствоЛишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити»
  • 20:28
    • Манчини признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, «Челси» — лучший клуб
  • 20:22
    • Селихов: За еврокубки нужно бороться
  • 17:58
    • «Сибирь» в овертайме переиграла «Салават Юлаев»
  • 15:49
    • СКА проиграл «Амуру» в Хабаровске
  • 14:37
    • Азмун хочет остаться в «Зените» до конца сезона
  • 11:11
    • Капитан швейцарской «молодежки» пропустит матч с Россией из-за коронавируса
    Все новости спорта

    «Вест Хэм» уверенно справится с соперником

    «Уотфорд» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Англии, 28 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Вест Хэм Прогнозы на Уотфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Вест Хэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деклан Райс
    «Уотфорд» сыграет на своём поле против «Вест Хэма» в рамках 20-го тура АПЛ. Матч пройдёт 28 декабря, начало — 18:00 (мск). «Уотфорд» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» идет на 17-й строчке турнирной таблицы в чемпионате Англии с 13 очками после 16 игр. У «шершней» 4 победы, 1 ничья и 11 проигрышей.

    «Уотфорд» оказался командой, пострадавшей от переноса матчей больше других участников лиги. «Шершни» столкнулись с эпидемией коронавируса в клубе, поэтому АПЛ перенесла их встречи с «Бернли», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном».

    После домашней победы над «Манчестер Юнайтед» (4:1) «Уотфорд» провел четыре матча и не набрал ни одного балла. «Шершни» в гостях проиграли «Лестер Сити» (4:2) и «Брентфорду» (2:1), а в родных стенах уступили «Челси» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:3).

    Не смогут помочь команде Квадво Баа, Кристиан Кабасела, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Огенекаро Этебо, Адам Масина и Франсиско Сьерральта.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» находится на 6-й позиции в таблице АПЛ с 28 баллами. У «молотобойцев» 8 выигрышей, 4 ничьи и 6 поражений в 18 турах.

    «Вест Хэм» завершает календарный год в состоянии спада. Футболисты Мойеса не побеждали в официальных встречах с 4 декабря, когда одолели «Челси» на своем поле (3:2). После этого «железные» провели 5 игр в АПЛ, Лиги Европы и Кубке лиги, добыв 1 ничью с «Бернли» (0:0) при 4 поражениях.

    В минувшем туре «молотобойцы» дома не справились с «Саутгемптоном» (3:2). Хозяева поля продлили серию без побед в домашних встречах до 3 игр во всех турнирах.

    Сегодня не смогут принять участие в игре Курт Зума, Анджело Огбонна и Аарон Крессуэлл.

    Прогноз и ставка

    Победу «Уотфорда» можно взять за 3.32, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Вест Хэма» — за 2.18.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — «Уотфорд» ведет борьбу за выживание. «Вест Хэм», несмотря на серию неудач, все еще котируются претендентом на место в еврокубках. Даже из этого можно сделать вывод, кто в данной паре является фаворитом. Да и кадровые проблемы «Уотфорда» только усугубляют их положение.

    Ставка — Победа «Вест Хэма» за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Мехелен — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.87
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сент-Трюйден — Эйпен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Беерсхот — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Норвич Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уотфорд» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» уверенно справится с соперником
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры