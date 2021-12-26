«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в минувшем туре АПЛ добыл очередную уверенную победу. На выезде был сметен с газона «Ньюкасл» (0:4).

Причем эта виктория стала для команды Хосепа Гвардиолы третьей к ряду. К тому же отрыв от главного преследователя «Ливерпуля» вырос до трех очков.

У «Манчестер Сити» лучшая оборона в лиге, давшая сбой лишь 9 раз в 18 матчах. А вот лучшим бомбардиром команды является Бернарду Силва, отличившийся 7 раз.

Все прогнозы на АПЛ

С «Лестером» манкунианцы в последнее время играют довольно сложно. Из пяти последних поединков «Манчестер Сити» выиграл три раза при двух поражениях.

«Лестер»

«Лестер» в нынешнем сезоне выступает неровно, но всегда способен на чудо. Команда уже поднялась на 9 место, и явно смотрит в сторону первой пятерки АПЛ.

Между тем, «лисы» на днях обиднейшим образом вылетели из Кубка английской лиги. Победа над «Ливерпулем», казалось, была в кармане, но итоговый вылет в серии пенальти явно удручил.

«Лестер» забивает и пропускает с одинаковой частотой (27:27). Зато Джейми Варди в 15 сыгранных матчах настрелял уже 9 мячей.

«Лисы» традиционно не боятся никого. Тем более у команды относительно часто получается отбирать очки у признанных грандов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.18, на ничью за 7.50, а на «Лестер» — за 13.00.

Команда Гвардиолы демонстрирует лучший футбол в АПЛ.

«Лестер» нестабилен, но способен создать трудности любому оппоненту .

В составах обеих команд есть ряд сильных атакующих игроков. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.