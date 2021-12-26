Коэффициенты на матч Манчестер Сити — Лестер
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в минувшем туре АПЛ добыл очередную уверенную победу. На выезде был сметен с газона «Ньюкасл» (0:4).
Причем эта виктория стала для команды Хосепа Гвардиолы третьей к ряду. К тому же отрыв от главного преследователя «Ливерпуля» вырос до трех очков.
У «Манчестер Сити» лучшая оборона в лиге, давшая сбой лишь 9 раз в 18 матчах. А вот лучшим бомбардиром команды является Бернарду Силва, отличившийся 7 раз.
С «Лестером» манкунианцы в последнее время играют довольно сложно. Из пяти последних поединков «Манчестер Сити» выиграл три раза при двух поражениях.
«Лестер»
«Лестер» в нынешнем сезоне выступает неровно, но всегда способен на чудо. Команда уже поднялась на 9 место, и явно смотрит в сторону первой пятерки АПЛ.
Между тем, «лисы» на днях обиднейшим образом вылетели из Кубка английской лиги. Победа над «Ливерпулем», казалось, была в кармане, но итоговый вылет в серии пенальти явно удручил.
«Лестер» забивает и пропускает с одинаковой частотой (27:27). Зато Джейми Варди в 15 сыгранных матчах настрелял уже 9 мячей.
«Лисы» традиционно не боятся никого. Тем более у команды относительно часто получается отбирать очки у признанных грандов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.18, на ничью за 7.50, а на «Лестер» — за 13.00.
Команда Гвардиолы демонстрирует лучший футбол в АПЛ.
«Лестер» нестабилен, но
В составах обеих команд есть ряд сильных атакующих игроков. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.