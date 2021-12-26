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    Сможет ли «Ман Сити» разгромить «Лестер»?

    «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 2.28) и ставки на чемпионат Англии 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Лестер»
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    «Манчестер Сити» выиграл десять из 11-ти предыдущих матчей в АПЛ
    «Манчестер Сити» сыграет против «Лестера» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч Манчестер Сити — Лестер

  • 1
  • 1.19
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  • 7.50
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 18-ти туров, в которых набрал 44 очков.

    И уже сейчас есть ощущение, что конкурентам будет крайне сложно подвинуть команду Хосепа Гвардиолы с первого места. В отличие от соперников, «Ман Сити» абсолютно не выглядит уставшим.

    «Сити» выиграл два предыдущих матчах с общим счетом 11:0. Сначала действующий чемпион разнес «Лидс» (7:0), а потом разгромил «Ньюкасл» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Манчестер Сити» выиграл десять из 11-ти предыдущих матчей в АПЛ.

    «Лестер»

    «Лестер» тем временем находится на девятой строчке после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

    Два недавних матчах в АПЛ «Лестеру» пришлось перенести из-за вспышки коронавируса.

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    • Но сейчас ситуация уже не такая сложная. Ранее на этой неделе команда Брендана Роджерса провела встречу с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги. «Лисы» вели по ходу матча со счетом 3:1, но в итоге уступили в серии пенальти.

    В чемпионате «Лестер» пока что не может похвастаться стабильностью. Перед незапланированной паузой команда Роджерса разгромила «Ньюкасл», но перед этим сыграл вничью с «Саутгемптоном» и уступил «Астон Вилле».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Лестер» одержал только две победы в восьми выездных матчах АПЛ. Но при этом «Лестер» забивал во всех выездных встречах текущего чемпионата.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 7.60, а победу «Лестера» — за 15.00.

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    «Лестер» с учетом его проблем в обороне, скорее всего, не станет большой проблемой для «Ман Сити». Не исключено, что команда Гвардиолы снова выиграет с разгромным счетом.

    На данный момент «Сити» можно смело назвать главным претендентом на титул.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча больше 3,5 за 2.28. Возможно, «Лестеру» удастся забить гол престижа.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ман Сити» больше 3,0 за 2.34.

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    «Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ман Сити» разгромить «Лестер»?
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