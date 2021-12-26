Коэффициенты на матч Манчестер Сити — Лестер
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 18-ти туров, в которых набрал 44 очков.
И уже сейчас есть ощущение, что конкурентам будет крайне сложно подвинуть команду Хосепа Гвардиолы с первого места. В отличие от соперников, «Ман Сити» абсолютно не выглядит уставшим.
«Сити» выиграл два предыдущих матчах с общим счетом 11:0. Сначала действующий чемпион разнес «Лидс» (7:0), а потом разгромил «Ньюкасл» (4:0).
«Манчестер Сити»
«Лестер»
«Лестер» тем временем находится на девятой строчке после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.
Два недавних матчах в АПЛ «Лестеру» пришлось перенести из-за вспышки коронавируса.
Но сейчас ситуация уже не такая сложная. Ранее на этой неделе команда Брендана Роджерса провела встречу с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги. «Лисы» вели по ходу матча со счетом 3:1, но в итоге уступили в серии пенальти.
В чемпионате «Лестер» пока что не может похвастаться стабильностью. Перед незапланированной паузой команда Роджерса разгромила «Ньюкасл», но перед этим сыграл вничью с «Саутгемптоном» и уступил «Астон Вилле».
«Лестер» одержал только две победы в восьми выездных матчах АПЛ. Но при этом «Лестер» забивал во всех выездных встречах текущего чемпионата.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 7.60, а победу «Лестера» — за 15.00.
«Лестер» с учетом его проблем в обороне, скорее всего, не станет большой проблемой для «Ман Сити». Не исключено, что команда Гвардиолы снова выиграет с разгромным счетом.
На данный момент «Сити» можно смело назвать главным претендентом на титул.
Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча больше 3,5 за 2.28. Возможно, «Лестеру» удастся забить гол престижа.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ман Сити» больше 3,0 за 2.34.