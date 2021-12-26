«Манчестер Сити» сыграет против «Лестера» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 18-ти туров, в которых набрал 44 очков.

И уже сейчас есть ощущение, что конкурентам будет крайне сложно подвинуть команду Хосепа Гвардиолы с первого места. В отличие от соперников, «Ман Сити» абсолютно не выглядит уставшим.

«Сити» выиграл два предыдущих матчах с общим счетом 11:0. Сначала действующий чемпион разнес «Лидс» (7:0), а потом разгромил «Ньюкасл» (4:0).

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«Манчестер Сити» выиграл десять из 11-ти предыдущих матчей в АПЛ.

«Лестер»

«Лестер» тем временем находится на девятой строчке после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

Два недавних матчах в АПЛ «Лестеру» пришлось перенести из-за вспышки коронавируса.

Но сейчас ситуация уже не такая сложная. Ранее на этой неделе команда Брендана Роджерса провела встречу с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги. «Лисы» вели по ходу матча со счетом 3:1, но в итоге уступили в серии пенальти.

В чемпионате «Лестер» пока что не может похвастаться стабильностью. Перед незапланированной паузой команда Роджерса разгромила «Ньюкасл», но перед этим сыграл вничью с «Саутгемптоном» и уступил «Астон Вилле».

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«Лестер» одержал только две победы в восьми выездных матчах АПЛ. Но при этом «Лестер» забивал во всех выездных встречах текущего чемпионата.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 7.60, а победу «Лестера» — за 15.00.

«Лестер» с учетом его проблем в обороне, скорее всего, не станет большой проблемой для «Ман Сити». Не исключено, что команда Гвардиолы снова выиграет с разгромным счетом.

На данный момент «Сити» можно смело назвать главным претендентом на титул.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча больше 3,5 за 2.28. Возможно, «Лестеру» удастся забить гол престижа.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ман Сити» больше 3,0 за 2.34.