В четверг, 23 декабря, в 1/8 финала Кубка Португалии «Визела» на своем стадионе сыграет с «Брагой». Начало игры намечено на 21:45 по мск. «Визела» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Визела»

«Визела» прошла уже два этапа в текущем кубковом соревновании, оба раза выиграв с одинаковым счетом по 2:0 — у «Сетубала» в гостях и «Эшторила» на своем поле.

Коллектив из округа Браги этот сезон проводит в Примейре — высшем дивизионе Португалии, где ведет борьбу за сохранение прописки. На текущий момент он идет 14-м в двух очках от опасной зоны.

Непосредственно перед данной встречей «сине-белые» в рамках чемпионата дома крупно уступили «Порту» со счетом 0:4. Перед этим же они уступили лишь раз за предыдущие пять игр, потерпев фиаско как раз от своего предстоящего противника на выезде — 1:4.

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Еще в этот период «Визела» по два раза играла вничью и одержала две виктории. И только раз в этом отрезке она не пропустила.

«Брага»

«Брага» является действующим обладателем Кубка Португалии. И в этом розыгрыше пока выигрывала легко, победив в двух проведенных поединках с общим счетом 11:0.

В Примейре же «оружейники» разместились после 15-ти туров на четвертой позиции в турнирной таблице, существенно отставая от первой тройки, а ближайшего преследователя обходит на два пункта.

Перед этим поединком «Брага» в рамках чемпионата страны обыграла дома «Белененсеш» 1:0, прервав тем самым 3-матчевую серию без выигрышей, где дважды проиграла и раз сыграла вничью.

В этом году данные команды провели между собой две встречи, обе закончившиеся победой «Браги» на своем поле — 4:1 и 4:3.

Прогноз и ставка на «Визела» — «Брага»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Браги» — 1.76, победа «Визелы» — 4.48, ничья — 3.80.

Проход: «Браги» — 1.39, «Визелы» — 3.00.

В последних очных встречах эти команды огорчали друг друга. Прогнозируем, что и сейчас забьют обе команды и победит снова «Брага». Наша ставка на этот поединок — П2 + обе забьют.