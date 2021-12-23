В четверг, 23 декабря, «Порту» на своем поле поборется с «Бенфикой» в матче 1/8 финала Кубка Португалии. Встреча начнется в 23:45 по московскому времени. «Порту» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

Команда Сержиу Консейсау стартовала в Кубке Португалии с 3-го раунда. «Драконы» на пути к 1/8 финала преодолели сопротивление «Синтренсе» (5:0) и «Фейренсе» (5:1).

В начале декабря «Порту» дома уступил «Атлетико» (1:3), но пробился в 1/16 финала Лиги Европы из сложной группы Лиги чемпионов, где соревновался еще и с «Ливерпулем» и «Миланом».

В последнем матче «Драконы» одержали десятую победу подряд в Примейра Лиге, одолев на выезде новичка элитного дивизиона — «Визелу» (4:0).

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В 15 турах «Порту» набрал 41 балл, поделив лидерство в чемпионате со «Спортингом», но обходя его по разнице мячей (38-8). Не сыграет защитник Иван Маркано,

«Бенфика»

Команда Жорже Жезуша также начала путь в турнире с 3-го раунда, с неуверенной победы в дополнительное время над «Трофенсе» (2:1), после чего выбила «Пасуш де Феррейра» (4:1).

В Лиге чемпионов «Орлы» в начале декабря победили дома киевского «Динамо» (2:0) и вышли из группы, обогнав «Барселону», а в Кубке лиги добрались до 1/2 финала.

В 5 последних турах чемпионата Португалии красные одолели всех соперников с крупным счетом — последней жертвой стал «Маритиму» (7:1).

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С 37 очками «Бенфика» замыкает тройку лидеров португальской Примейры. Разница мячей 46-12. Не сыграют защитник Лукас Вериссимо, хавбек Неманя Радонич и нападающий Родриго Пиньо.

Прогноз и ставка

На победу «Порту» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Бенфики» — 3.25.

Соперники трижды встречались в сезоне 2020/21. Матч Суперкубка Португалии остался за «Порту» (2:0), а оба противостояния в национальном чемпионате завершились с идентичным счетом 1:1.

Сине-белые не знают поражений от «Бенфики» с марта 2019 года, прогнозируем, что «Порту» не проиграет .