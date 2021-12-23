ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дембеле (справа) едва не стал героем матча«Барселона» не так плоха, как кажется Станислав Черчесов Новый вызов для Черчесова. «Полевой командир» нашел команду своего калибра «Наполи» поднялся на второе место«Наполи» на две трети вручил чемпионство «Интеру»
  • 12:14
    • Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным
  • 12:26
    • «Динамо» продлило контракт с Грулевым
  • 11:20
    • СМИ: Аналитик «Локомотива» перейдет в «Манчестер Юнайтед»
  • 10:33
    • Отец Джоковича об Australian Open: Организаторам турнира надо решить, пустят ли они Новака
  • 10:32
    • В Assassin’s Creed Origins появится поддержка 60 fps для консолей
  • 09:05
    • Ассист Сергачева помог «Тампе» обыграть «Вегас»
  • 01:27
    • «Севилья» в меньшинстве удержала ничью с «Барселоной»
    Все новости спорта

    Как закончится «О Класико» в Кубке Португалии?

    «Порту» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.70) и ставки на футбол, Кубок Португалии, 23 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Бенфика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Порту» — «Бенфика»
    В четверг, 23 декабря, «Порту» на своем поле поборется с «Бенфикой» в матче 1/8 финала Кубка Португалии. Встреча начнется в 23:45 по московскому времени. «Порту» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Порту»

    Команда Сержиу Консейсау стартовала в Кубке Португалии с 3-го раунда. «Драконы» на пути к 1/8 финала преодолели сопротивление «Синтренсе» (5:0) и «Фейренсе» (5:1).

    В начале декабря «Порту» дома уступил «Атлетико» (1:3), но пробился в 1/16 финала Лиги Европы из сложной группы Лиги чемпионов, где соревновался еще и с «Ливерпулем» и «Миланом».

    В последнем матче «Драконы» одержали десятую победу подряд в Примейра Лиге, одолев на выезде новичка элитного дивизиона — «Визелу» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    В 15 турах «Порту» набрал 41 балл, поделив лидерство в чемпионате со «Спортингом», но обходя его по разнице мячей (38-8). Не сыграет защитник Иван Маркано,

    «Бенфика»

    Команда Жорже Жезуша также начала путь в турнире с 3-го раунда, с неуверенной победы в дополнительное время над «Трофенсе» (2:1), после чего выбила «Пасуш де Феррейра» (4:1).

  • Трансферный дайджест. 14-20 декабря
  • Переберется ли бомбардир «Арсенала» в Турин, уведут ли вингера у «Ман Сити», уедет ли бразильская звездочка в «Барселону» и другие трансферные новости последних дней
  • 20/12/2021

    • В Лиге чемпионов «Орлы» в начале декабря победили дома киевского «Динамо» (2:0) и вышли из группы, обогнав «Барселону», а в Кубке лиги добрались до 1/2 финала.

    В 5 последних турах чемпионата Португалии красные одолели всех соперников с крупным счетом — последней жертвой стал «Маритиму» (7:1).

    Все футбольные трансферы

    С 37 очками «Бенфика» замыкает тройку лидеров португальской Примейры. Разница мячей 46-12. Не сыграют защитник Лукас Вериссимо, хавбек Неманя Радонич и нападающий Родриго Пиньо.

    Прогноз и ставка

    На победу «Порту» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Бенфики» — 3.25.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Соперники трижды встречались в сезоне 2020/21. Матч Суперкубка Португалии остался за «Порту» (2:0), а оба противостояния в национальном чемпионате завершились с идентичным счетом 1:1.

    Сине-белые не знают поражений от «Бенфики» с марта 2019 года, прогнозируем, что «Порту» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.72 и ТБ 2,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Хэбей — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шеньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сассуоло — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Венеция — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Верона — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Порту» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 23.12.2021. Прогнозы на футбол. Как закончится «О Класико» в Кубке Португалии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры