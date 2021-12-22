«Хэбей»
«Хэбей» в нынешнем сезоне отнюдь не радует игрой и результатами. Вот и сейчас команда находится лишь на 8 месте.
В минувшем туре «Хэбей» разгромно проиграл. Выездное поражение от «Шеньчженя» (3:0) лишь подчеркнуло неудачный период в жизни клуба.
Причем «Хэбей» не выигрывает уже на протяжении пяти матчей. К слову, последняя виктория датирована еще августом.
В последние годы «Хэбей» относительно успешно противостоит «Гуанчжоу Сити». Из пяти последних очных поединков два завершились победой команды при одной коллизии.
«Гуанчжоу Сити»
Эта команда в нынешнем сезоне также не борется за высокие места. Сейчас «Гуанчжоу Сити» находится на 7 месте, однако явно жаждет большего.
У команды средние показатели, зато положительная разница мячей (26:24). К слову, из восьми команд Суперлиги «Гуанчжоу Сити» пропускает чаще всех.
К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу Сити» добыл заветные три пункта. Дома команда сумела уверенно переиграть «Бэйцзин Гоань» (5:0).
Особый расчет в атаке лежит на Тиагу. Бразилец в 15 матчах забил уже 7 мячей, успевая еще ассистировать партнерам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Гуанчжоу Сити» за 2.00, на ничью за 3.76, а на «Хэбей» — за 3.54.
«Хэбей» давненько не знает вкуса побед.
«Гуанчжоу Сити»
«Хэбей» имеет заметные трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу Сити» с коэффициентом 2.00.