«Хэбей» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу Сити» в рамках 18-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 13:00 мск. «Хэбей» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хэбей»

«Хэбей» в нынешнем сезоне отнюдь не радует игрой и результатами. Вот и сейчас команда находится лишь на 8 месте.

В минувшем туре «Хэбей» разгромно проиграл. Выездное поражение от «Шеньчженя» (3:0) лишь подчеркнуло неудачный период в жизни клуба.

Причем «Хэбей» не выигрывает уже на протяжении пяти матчей. К слову, последняя виктория датирована еще августом.

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В последние годы «Хэбей» относительно успешно противостоит «Гуанчжоу Сити». Из пяти последних очных поединков два завершились победой команды при одной коллизии.

«Гуанчжоу Сити»

Эта команда в нынешнем сезоне также не борется за высокие места. Сейчас «Гуанчжоу Сити» находится на 7 месте, однако явно жаждет большего.

У команды средние показатели, зато положительная разница мячей (26:24). К слову, из восьми команд Суперлиги «Гуанчжоу Сити» пропускает чаще всех.

К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу Сити» добыл заветные три пункта. Дома команда сумела уверенно переиграть «Бэйцзин Гоань» (5:0).

Особый расчет в атаке лежит на Тиагу. Бразилец в 15 матчах забил уже 7 мячей, успевая еще ассистировать партнерам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гуанчжоу Сити» за 2.00, на ничью за 3.76, а на «Хэбей» — за 3.54.

«Хэбей» давненько не знает вкуса побед.

«Гуанчжоу Сити» находится на моральном подъеме после уверенной виктории .

«Хэбей» имеет заметные трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу Сити» с коэффициентом 2.00.