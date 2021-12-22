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    Сможет ли «Твенте» прервать домашнюю серию «Утрехта»?

    «Утрехт» — «Твенте». Прогноз и ставки на чемпионат Нидерландов 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Утрехт» — «Твенте»
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    «Твенте» выиграл пять из шести последних матчей
    «Утрехт» сыграет на своем поле против «Твенте» в рамках 18-го туре чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Утрехт» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Утрехт»

    «Утрехт» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизи, набрав в 17-ти матчах 28 очков.

    Судя по всему, у команды Рене Хаке сейчас спад. В шести последних матчах «Утрехт» одержал только одну победу, кое-как выиграв у скромного «Эраклеса».

    Несколько дней «Утрехт» сыграл вничью с «Фортуной», а перед этим поделил очки с «Гоу Эхед Иглз».

    Но при этом важно отметить, что в восьми гостевых матчах «Утрехт» одержал шесть побед и ни разу не проиграл.

    «Твенте»

    «Твенте» находится на четвертой строчке после 17-ти туров, в которых набрал 31 очко.

    В отличие от «Утрехта», «Твенте» сейчас на ходу. Клуб из Энсхеде одержал пять побед и ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах.

    Гостевая победная серия «Твенте» составляет три матча. Команда Рона Янса идеально воспользовалась тем, что на этом отрезке у нее не было серьезных соперников.

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    «Твенте» не смог забить только в одном гостевом матче текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    На «Утрехт» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Твенте» — за 4.30.

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    Несмотря на то, что «Утрехт» очень уверенно проводит домашние матчи, ставить на победу хозяев все-таки опасно. «Твенте» сейчас в хорошей форме, это очевидно.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.17.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.76.

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    «Утрехт» — «Твенте»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Твенте» прервать домашнюю серию «Утрехта»?
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