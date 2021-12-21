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    Бургундцы дома одолеют нормандцев

    «Осер» — «Гавр». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Франции, 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Гавр»
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    «Осер»
    21 декабря на стадионе «Аббе-Дешам» в рамках 19-го тура второго французского дивизиона «Осер» сыграет против «Гавра». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. «Осер» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Осер»

    «Осер» ставит перед собой задачу подняться в Лигу 1 по итогам этого сезона. Сейчас он идет третьим в турнирке, имея на счету 32 балла, но от первой позиции отстает всего лишь на два пункта.

    За последние два месяца бургундцы успели отыграть пять матчей в рамках чемпионата страны, и сделали это весьма успешно, проиграв только раз, уступив в гостях «Дижону» со счетом 1:3.

    Еще в этот период чемпион Франции 1996 года расписал домашнюю мировую с «Каном» 2:2, а остальные три игры он выиграл. Одну из них в прошлом туре на выезде над аутсайдером «Дюнкерком» — 2:0.

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    Большую часть своих пунктов «Осер» заработал как раз в родных стенах, выиграв пять встреч при трех мировых исходах и всего одном фиаско.

    «Гавр»

    «Гавр» также ведет борьбу за повышение, но он на текущий момент находится с 29 очками на шестой позиции, отставая от зоны плей-офф на три пункта.

    «Небесные» не так успешно провели свои поединки в аналогичный период. За это время они по два раза проигрывали и играли вничью, а также добились одной виктории.

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    • Обыграть нормандцы смогли в позапрошлом туре на выезде «Гренобль» со счетом 2:1, а в минувшем игровом дне они дали бой лидирующему «Аяччо», но уступили дома со счетом 0:1, пропустив решающий гол в последней 10-минутке.

    Только 13 из 29 баллов «Гавр» в данном розыгрыше Лиги 2 заработал вне родных стен, трижды победив, четыре раза сыграв вничью и только раз потерпев фиаско.

    В минувшем сезоне оба матча между собой ни завершили вничью с одинаковым счетом 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осера» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Гавра» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.42.

    Бургундцы более удачно провели последний отрезок, чем их предстоящий оппонент. И поэтому, как мы считаем, именно хозяева и будут ближе к победе.

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    «Осер» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. Бургундцы дома одолеют нормандцев
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