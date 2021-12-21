21 декабря на стадионе «Аббе-Дешам» в рамках 19-го тура второго французского дивизиона «Осер» сыграет против «Гавра». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. «Осер» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осер»

«Осер» ставит перед собой задачу подняться в Лигу 1 по итогам этого сезона. Сейчас он идет третьим в турнирке, имея на счету 32 балла, но от первой позиции отстает всего лишь на два пункта.

За последние два месяца бургундцы успели отыграть пять матчей в рамках чемпионата страны, и сделали это весьма успешно, проиграв только раз, уступив в гостях «Дижону» со счетом 1:3.

Еще в этот период чемпион Франции 1996 года расписал домашнюю мировую с «Каном» 2:2, а остальные три игры он выиграл. Одну из них в прошлом туре на выезде над аутсайдером «Дюнкерком» — 2:0.

Все прогнозы на футбол

Большую часть своих пунктов «Осер» заработал как раз в родных стенах, выиграв пять встреч при трех мировых исходах и всего одном фиаско.

«Гавр»

«Гавр» также ведет борьбу за повышение, но он на текущий момент находится с 29 очками на шестой позиции, отставая от зоны плей-офф на три пункта.

«Небесные» не так успешно провели свои поединки в аналогичный период. За это время они по два раза проигрывали и играли вничью, а также добились одной виктории.

Обыграть нормандцы смогли в позапрошлом туре на выезде «Гренобль» со счетом 2:1, а в минувшем игровом дне они дали бой лидирующему «Аяччо», но уступили дома со счетом 0:1, пропустив решающий гол в последней 10-минутке.

Только 13 из 29 баллов «Гавр» в данном розыгрыше Лиги 2 заработал вне родных стен, трижды победив, четыре раза сыграв вничью и только раз потерпев фиаско.

В минувшем сезоне оба матча между собой ни завершили вничью с одинаковым счетом 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осера» предлагают — 2.07.

На викторию «Гавра» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.42.

Бургундцы более удачно провели последний отрезок, чем их предстоящий оппонент. И поэтому, как мы считаем, именно хозяева и будут ближе к победе.