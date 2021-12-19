«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид в Примере уверенно лидирует. Команда Карло Анчелотти традиционно сильна мощной атакующей линией, настрелявшей уже 39 мячей.

Вот и в минувшем туре «Реал» Мадрид добыл очередную победу. Показательно был обыгран действующий чемпион мадридский «Атлетико» (2:0).

Серия из 10 побед подряд во всех турнирах говорит о многом. «Сливочные» сметают всех и вся на своем пути, и в этом нет ничего случайного.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Правда, коронавирусная эпидемия громко постучалась в двери королевского клуба. Так что весь расчет будет на бомбардирские качества Карима Бензема и Винисуиса Жуниора, на двоих настрелявших 23 гола в Примере.

«Кадис»

«Кадис» находится на 18 месте, аккурат в зоне вылета. Наверняка борьба за выживание еще впереди, тем паче, конкуренты недалеко оторвались.

Все-таки 31 пропущенный мяч в 17 матчах — явно многовато. И именно проблемы в обороне привели команду в опасную зону.

К слову, в минувшем туре «Кадис» сумел добыть ничью с «Гранадой» (1:1). Причем после того команда прошла «Альбасете» в Кубке Испании (0:1).

В кадровом плане у команды не все идеально. Травмирован ведущий защитник Иза Карселен, которого очень не хватает оборонительным редутам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.28, на ничью за 6.45, а на «Кадис» — за 11.00.

«Реал» Мадрид имеет действующую серию из десяти побед к ряду.

«Кадис» испытывает заметные трудности в обороне .

Мадридцы смотрятся явно мощнее всех, что и докажут в очередной раз. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -2.5 с коэффициентом 2.68.