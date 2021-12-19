ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия сыграет с Италией впервые после финала Евро-2020Старые друзья могут поквитаться друг с другом «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Игроки «Реала»Примера. «Севилья» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Кадисом»
  • 00:44
    • «Интер» разгромил «Салернитану», забив 5 голов
  • 00:24
    • «Бавария» без труда разгромила «Вольфсбург»
  • 00:17
    • Ромашина и Колесниченко признаны лучшими синхронистками 2021 года
  • 00:54
    • «Сельта» дома разобралась с «Эспаньолом»
  • 22:24
    • «Лацио» дома победил «Дженоа» Андрея Шевченко
  • 21:14
    • Черчесов возглавит «Ференцварош»
  • 20:39
    • Кварацхелия попал в сферу интересов трех клубов АПЛ
    Все новости спорта

    «Сливочные» разгромят «Кадис»?

    «Реал» Мадрид — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.68) на футбол, Примера, 19 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Кадис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Кадис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Декабря 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
    •

    Коэффициенты на матч Реал Мадрид — Кадис

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
    •

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид в Примере уверенно лидирует. Команда Карло Анчелотти традиционно сильна мощной атакующей линией, настрелявшей уже 39 мячей.

    Вот и в минувшем туре «Реал» Мадрид добыл очередную победу. Показательно был обыгран действующий чемпион мадридский «Атлетико» (2:0).

    Серия из 10 побед подряд во всех турнирах говорит о многом. «Сливочные» сметают всех и вся на своем пути, и в этом нет ничего случайного.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Правда, коронавирусная эпидемия громко постучалась в двери королевского клуба. Так что весь расчет будет на бомбардирские качества Карима Бензема и Винисуиса Жуниора, на двоих настрелявших 23 гола в Примере.

    «Кадис»

    «Кадис» находится на 18 месте, аккурат в зоне вылета. Наверняка борьба за выживание еще впереди, тем паче, конкуренты недалеко оторвались.

    Все-таки 31 пропущенный мяч в 17 матчах — явно многовато. И именно проблемы в обороне привели команду в опасную зону.

  • А что если? Трансферы, которые могли повернуть ход истории, но при этом не состоялись
  • Представьте Зидана в «Блэкберне», а Марадону в «Шеффилд Юнайтед»
  • 15/12/2021

    • К слову, в минувшем туре «Кадис» сумел добыть ничью с «Гранадой» (1:1). Причем после того команда прошла «Альбасете» в Кубке Испании (0:1).

    В кадровом плане у команды не все идеально. Травмирован ведущий защитник Иза Карселен, которого очень не хватает оборонительным редутам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.28, на ничью за 6.45, а на «Кадис» — за 11.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Реал» Мадрид имеет действующую серию из десяти побед к ряду.

    «Кадис» испытывает заметные трудности в обороне.

    Мадридцы смотрятся явно мощнее всех, что и докажут в очередной раз. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -2.5 с коэффициентом 2.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Портленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бохум — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал» Мадрид — «Кадис»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Сливочные» разгромят «Кадис»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры